開工後不少上班族都有「收假症候群」，總覺得疲倦、無力，甚至注意力和專注力不足，陷入昏昏沉沉的狀態。對此，嫚嫚營養師建議，透過攝取幫助提神的天然食物，有助於促進代謝減少、減少情緒低落。

●喝夠水促進代謝 吃堅果幫助大腦血流

嫚嫚營養師受訪指出，成人建議飲水量是體重乘以30至40倍的CC數。研究發現人體缺水超過體重0.22%時，就會出現活動力降低、容易感到焦慮、疲勞等現象。喝水時建議分次補充，每次建議喝300CC，最多不要超過500CC，有試驗發現一次補充超過500CC水份時，會出現輕微腎臟水腫。

有些人會以口渴來判斷自己需不需要喝水，其實口渴時身體往往已處在可能缺水的輕度脫水狀態。除了用體重乘以30倍的飲水量來計算，也可從上廁所次數來評估，成人每天至少排尿5-7次，低於這個次數表示可能水喝不夠。或注意尿液顏色是否過深，正常尿液會以呈現淡黃色為主。如果天氣炎熱、大量流汗，會建議攝取體重40倍的飲水量。

喝夠水促進代謝，吃堅果也能幫助大腦血流順暢。(圖/今健康提供)

吃堅果種子也能達到提神效果，嫚嫚營養師解釋，咀嚼堅果會增加腦部血流量。此外，監果也能提供必須脂肪酸、維生素E等營養素，維生素E是維持細胞膜健康的重要成份，且能幫助血球健康，而血球中的紅血球負責提供氧氣與營養成份，紅血球健康會讓精神氣色較佳。堅果類也含有礦物質鎂跟鋅，與身體能量代謝有關，缺乏時較易出現疲倦、情緒低落、無力。

嫚嫚營養師指出，攝取堅果類可以多樣化，不過堅果屬於油脂類，一天不建議超過一個大姆指份量，約莫是10顆堅果左右。牙口不好、吞嚥能力差的長輩與小孩則要注意吃堅果的安全。另外，有些食物在分類上非屬於堅果種子，民眾容易混淆，例如栗子是澱粉類、黑豆為豆類、枸杞則是果實，營養成份與堅果不同。

●黑巧克力幫助判斷與記憶 香蕉快速補充能量

嫚嫚營養師表示，可可濃度在70%-99%之間都屬於黑巧克力，會建議選擇85%的黑巧克力，一來濃度較高、苦味較重，具有提神效果，二者可可含量高，可攝取較多黃酮類植物化學物質類。各項研究發現，黑巧克力能幫助工作記憶和專注力，並且增加腦源性神經營養因子（BDNF）。

黑巧克力幫助判斷與記憶，香蕉則能快速補充能量。(圖/今健康提供)

黑巧克力一天攝取量，建議在30-50克左右，約等於3-5片黑巧克力。此外，黑巧克力也能幫助運動表現、抑制食慾，不過濃度愈高的巧克力除了口感偏苦，也有一定的咖啡因成份，太晚攝取可能造成影響睡眠或心悸。黑巧克力也含有可可脂，腸胃功能較弱的人要注意，過量可能出現嘔吐不適。8歲以下孩童對咖啡因代謝較慢，咖啡、可樂、黑巧克力等食物應盡量避免。

專注力下降或感覺疲勞，往往與身體能量不足有關，嫚嫚營養師說明，香蕉含有葡萄糖、果糖，可快速補充能量，也含有豐富鉀離子，能維持肌肉、神經正常功能，並幫助調節血壓。不少人以為香蕉含有大量色胺酸，多吃香蕉能幫助睡眠，嫚嫚營養師表示不盡正確。根據美國農業部數據，香蕉的色胺酸量其實不高。但確實含有維生素B6，能幫助血清素分泌。

香蕉也適合在運動前後，作為碳水化合物的食物來源，補充流失的熱量。不過太生的香蕉因抗性澱粉含量較多，空腹吃容易引起胃腸不適，建議選擇皮帶有黑點的香蕉，多酚含量較高。嫚嫚營養師提醒，每餐水果份量以一份拳頭大小為準，一餐可以吃一根中小型香蕉，就能攝取香蕉所含的營養成份。

●喝薄荷茶舒緩提神 咖啡勿過量 B群有缺再吃

昏昏沉沉想喝茶飲時，嫚嫚營養師建議可選擇薄荷茶，由於薄荷醇會散發清涼感，舒緩緊繃肌肉、幫助提神醒腦，下午時段可選擇飲用一杯薄荷茶。至於許多人會以咖啡作為提神飲料，嫚嫚營養師提醒，咖啡因確實對記憶力、專注力增強、身體機能提高有正向幫助，但很容易攝取過量，增加心臟負擔，引起手抖、心悸等不適。有些咖啡飲料更添加糖、奶精，喝多反而衍生更多健康問題。

喝薄荷茶舒緩提神，咖啡勿喝過量，維生素B群則是有缺的時候再吃即可。(圖/今健康提供)

維生素B群經常與提神畫上等號，不過維生素B群要發揮提神作用，前提是身體確實處在缺乏B群的狀態中。嫚嫚營養師解釋，B群會參與人體的神經系統的運動，和記憶力、專注力有關係，但如果身體沒有缺乏B群，補充維生素B群並不會有明顯感受，這是為什麼不同人吃B群會有明顯感受差異的原因。

嫚嫚營養師說明，維生素B群缺乏可能有口角炎、嘴破、疲勞等狀況，也可從尿液來判斷身體是否有吸收B群。如果補充B群後，尿液沒有明顯B群的味道，或尿液顏色沒有變深變黃，表示可能B群有被身體吸收。維生素B群屬於水溶性維生素，攝取過量大多會直接從尿液排出，如果真的有補充需求，建議輪替選擇不同的B群營養品，分散食品安全風險。

(中時新聞網)