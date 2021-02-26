Minnesota Timberwolves guard Malik Beasley -- a Most Improved Player candidate -- is being suspended 12 games by the NBA for conduct stemming from charges in offseason, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 25, 2021

就算本季表現再搶眼，灰狼後衛馬利克比斯利仍要為了自己去年休兵期間的衝動行為付出代價！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞26日爆料，去年休兵期面對持有毒品與暴力威脅兩項指控的比斯利，將被聯盟處罰禁賽12場的「極刑」。

24歲的馬利克比斯利，本季交出場均20.5分、4.6籃板及2.5助攻，三分命中率更高達4成06，是NBA本季年度最佳進步獎的熱門人選，如今卻因去年休兵期間的衝動行為，勢必影響到他的身價與角逐年度進步獎的行情，可說得不償失。

「我會好好利用這段時間去反省自己的行為，」馬利克比斯利發布聲明表示，「對於那些在我面臨困難時期支持我的球迷，在此我深感抱歉，我保證我很快就會回來，且成為一名更好的人與球員。」問題是灰狼恐怕也不急著看他重新復出。

因為灰狼本季早早就進入擺爛期，目前戰績7勝26敗，是聯盟排名墊底球隊，主因出在唐斯、羅素兩大主力先後因為新冠肺炎、左腿痠痛缺陣，造成他們始終無法擺出完整陣容應戰，前任總教練桑德斯也剛被開除，新教頭芬奇更是一上任就繼續連敗。

(中時 )