根據環保署空品監測網顯示，今天上午8時西半部各地普遍空氣品質不佳。（圖擷自環保署空品監測網）

台灣本島連日陷入霾害之中，這次連大台北民眾也超有感，尤其昨天台北101大樓不見了，北部人才驚覺空汙的恐怖！對此，胸腔重症醫師蘇一峰表示，北台灣因本土空氣汙染難過的一天，這是很重要的一課，讓我們一起感受到中南部人呼吸髒空氣的痛苦。

根據環保署空品監測網顯示，今天上午8時西半部各地普遍空氣品質不佳。其中，北部列為「紅色警示」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，只有宜蘭及花東為「良好」等級。

氣象局今晨發布濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前金門能見度不足200公尺。

蘇一峰在臉書上提到，空氣真的糟透了，本土的污染隨著風向從南吹到北台灣，環保署認為是中南部本土污染，擴散不佳跟著風向北漂。蘇一峰還指出，北台灣因本土空氣汙染難過的一天，但也是很重要的一課！教我們應該要記得中南部的民眾常吸著這樣的空氣。大家必須要誠實面對台灣本土空汙的事實，對症下藥才能改善空氣汙染。

(中時新聞網)