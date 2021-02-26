68歲資深演員李立群最近帶著女兒李元元一同參與林心如等人主演的《她們創業的那些鳥事》，30歲的李元元相當大方，受訪坦言有交往對象，男友是在學校認識的黑人同學。最近有網友用嘲諷語氣稱李元元戀上黑人男友，「真給李立群老師長臉」，李立群也親上火線自曝：「他倆分手一陣子了」。

李立群過往有舞台劇代表作《光陰的故事》、《暗戀桃花源》等，也和金士傑共同演出《這一夜，誰來說相聲》，1981年他演出《華視劇展——卿須憐我我憐卿》，獲得第16屆金鐘獎電視金鐘獎男演員獎肯定。女兒李元元繼承父親衣缽熱愛表演，最近參與《她們創業的那些鳥事》大讚搭檔邱澤客氣又體貼，被問是否有可能對邱澤來電？李元元笑說：「我男朋友是美國黑人耶！完全不同的style。」

李立群冷靜回應酸民。（圖／翻攝自李立群微博）

不避諱李立群當時在場，李元元說該位黑人男友是2年前在LA進修表演時認識的同學，朝夕相處下決定交往，還是李元元的初戀，未料才在一起幾天就因為家族旅遊回台，去年又因為疫情分隔兩地，只好上演遠距離戀愛，李元元還自嘲：「才交往幾天就飛回台灣，如果角色交換，我可能是渣男」。

對於愛女的戀情，李立群當時受訪說看過對方照片，尊重女兒，一切順其自然，也沒有催婚打算，孩子開心就好。最近有自媒體分享李立群女兒和黑人同學交往，說：「真沒想到著名影星李立群的女兒為他找了這麼個高大帥氣的美國女婿​​​​」，酸民還胡亂指：「真給李立群老師長臉。服，沒白去美國留學，一定很爽」，李立群沒生氣，高EQ冷靜說：「他倆分手一陣子了。我女兒的初戀，妙哉！」粉絲讚李立群：「回的好！我真看不慣那些腦子抽抽的人」、「不用在意這些無聊人」、「別理那些有毛病的人，戀愛自由」、「那些人真的陰陽怪氣的」。

(中時新聞網)