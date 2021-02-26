美軍頻頻在伊拉克遭受攻擊 已造成1名承包商喪生

在駐伊拉克美軍遭受火箭砲攻擊後，美國總統拜登下令，空襲敘利亞境內由伊朗支持的民兵。

據路透與美聯社25日報導，五角大廈已經證實，美軍周四在敘利亞發動空襲。兩名官員說，在拜登同意下，美軍周四鎖定敘境據稱屬於伊朗撐腰民兵的建築，發動了空襲。

據CNN新聞網26日報導，這是拜登上任以來，第一次發動的軍事行動。美國在伊拉克境內的目標近兩周來遭受一連串火箭砲攻擊，上周一晚，伊拉克北部駐有美軍的基地附近被炸，導致美國領導的1名承包商遇襲死亡，另外至少有8人受傷。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）說，拜登指示，空襲不僅要回應最近美國人和聯軍所遭受的攻擊，還要因應相關人員所受到的持續威脅。不過，美國決定只在敘利亞，而不是在伊拉克發動攻擊，也使巴格達當局有些喘息空間，因為他們正開始調查15日導致美國人死傷的攻擊案。

Is Biden admin sending message to Iran or to Russia? US strikes Iran-backed fighters in Syria, in 1st military action under Biden | The Times of Israel https://t.co/zhh4A7F0i0 — Avi Abraham Benlolo (@AviBenlolo) February 26, 2021

柯比說，拜登在下令攻擊前，和美國盟友商量過。他並指出，這次空襲摧毀了邊境管制點的好幾座設施，而包括「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）在內的一些伊朗撐腰激進組織都以此為據點。

此外，柯比強調，這次軍事行動發出明確的訊息，那就是拜登會採取行動，以維護美國聯盟人員的安全。另一方面，美方也有計畫地採取行動，以降低東敘利亞和伊拉克的整體緊張局勢。

據信美國空襲的地點，就是相關民兵用來走私武器的地方。柯比說，空襲是為了要削弱激進組織未來發動攻擊的能力，並針對最近的攻擊發出訊息。而一名五角大廈官員說，這次空襲敘境目標的決定是由上而下，並非軍方建議的結果。

而就在美國發動空襲之際，華府和德黑蘭正打算協商伊朗的核計畫，以恢復美國前總統川普退出的2015年伊朗核協議，而這次空襲可能會使原本就脆弱的協商過程變得更複雜。

雖然美國並未針對火箭砲攻擊，斬釘截鐵地歸咎任何特定組織，或是歸咎相關地區的任何伊朗「代理人」，但已經明確將矛頭指向伊朗。本周稍早白宮發言人莎琪（Jen Psaki）說，美國認為，伊朗要為代理人的行動負責。

(中時新聞網)