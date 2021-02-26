〈聚聚樓〉的〈醉醃鹹九孔〉，味型源於台灣常民小食〈鹹蜆仔〉，如今華麗升級。（圖／姚舜）

〈XO醬胡麻紅油雞〉混和胡麻醬、XO醬和紅油等三種醬料提味。（圖／姚舜）

〈蜜糖脆皮牛小排〉靈感來自粵菜〈脆皮叉燒〉，以油脂豐富的牛小排取代豬頸肉烹製。（圖／姚舜）

〈柚香蜜糖蝦〉料理方式取法老上海〈油爆蝦〉，以韓式柚香醬提味。（圖／姚舜）

杜松子橙汁肉〉靈感來自粵菜〈橙汁排骨〉，但主廚將切條狀里肌肉取代排骨，以杜松子酒取代橙酒，作了2種改變。（圖／姚舜）

〈荔香辣子雞丁〉先取辣椒油、紅油及藤椒油煉出辛香氣息後，加入去骨雞腿肉、荔枝酒、荔枝果肉及花生等共同拌炒成菜，酸甜微辣並帶有果香。（圖／姚舜）

當歸蜜棗牛肉清湯的湯汁清潤甘美，牛肉細緻柔嫩。（圖／姚舜）

〈十香如意炒米粉〉的10種食材包括筍絲、綠豆芽、豆包、豆干、榨菜絲、雪裡紅等，由於每種蔬菜的含水量不同，需先分別切絲並炒乾後，再一同與米粉拌炒。（圖／姚舜）

〈雨來菇炒蛋〉是以被稱為「情人的眼淚」的雨來菇炒蛋，並加入樹子提升甘甜與鹹香，層次豐富。（圖／姚舜）

〈雪莉酒燉洋梨〉將西式〈紅酒燉洋梨〉，創意翻轉為富有新意的廣式甜湯。（圖／姚舜）

〈聚聚樓〉主廚劉建峯16歲入行，並先後在多家星級飯店掌廚。（圖／姚舜）

華燈初上時，在〈聚聚樓〉用餐可遠眺台北101璀璨景致。（圖／誠品行旅）

台北市區內「景觀餐廳」選擇增加，除高樓景觀餐廳外，現又新增花園綠地景觀餐廳，地點就在誠品生活松菸店，食饕與吃貨可利用228連假嘗鮮。

為擴大搶攻外食餐飲商機，誠品行旅新創中餐品牌〈聚聚樓〉，位在誠品松菸3樓的新餐廳並已開始營運，這是2015年開幕的誠品行旅首次跨足中餐領域，新餐廳猶如城市秘境，置身其中可透過通透明亮的巨幅環型落地窗擁覽松菸綠地、古蹟建築，以及與台北大巨蛋共構的美景，華燈初上時並能眺望台北101璀璨景致，在台北市區內非常難得。

除怡人景觀，〈聚聚樓〉更發揮文創精神，由主廚劉建峯在傳統中菜中置入新的風味元素，「藝創玩味」、讓食客吃出新意。

劉建峯演繹的「時尚中菜」，並非「憑空想像、胡作非為」，而是從各菜系傳統菜餚找出會受新世代客層接受、喜歡的經典菜色，再將食材升級或以新醬汁賦味，讓客人以舌尖穿梭「喜新戀舊」的食光中。

〈醉醃鹹九孔〉的味型源於台菜古早開胃菜〈鹹蜆仔〉，主廚以東北角純淨水質養殖的九孔鮑，肉質彈Q、口感鮮甜，採低溫浸泡方式至熟度軟嫩適中，再加入醬油、醬油膏、梅子粉與糖醃製，交融出溫和鮮甜的豐富層次，華美傳承記憶中的質樸好味道。

傳統粵菜〈橙汁排骨〉是以果汁入饌的經典中菜，且受到老外歡迎，劉建峯以這道菜為本創作〈杜松子橙汁肉〉，除以切成條狀的豬里肌肉取代傳統的切塊肋排，並在橙汁中加了杜松子酒，同時起鍋前灑了黑芝麻粒，除省去「啃骨」的麻煩，酸甜交織的菜餚中亦添了果果香與香。

〈荔香辣子雞丁〉也是運用果肉與水果酒賦予經典川菜〈宮保雞丁〉新味道，主廚將去骨雞腿肉切成適口大小，先醃漬再酥炸備用。再取辣椒油、紅油及藤椒油煉出香氣後，加入雞腿肉、荔枝酒、荔枝果肉及花生等共同拌炒，成菜後多了清新果香。

〈柚香蜜糖蝦〉料理方式取法老上海的〈油爆蝦〉，對！就是蝦殼都爆得酥香可食的〈油爆蝦〉。主廚取肉質Q彈鮮甜的藍鑽蝦，經過三次的高溫酥炸後，加入柚香醬與檸檬汁快速拌炒，酸甜的柚香與清新的檸檬完美合拍，也是甜酸交織的開胃下飯菜。

〈蜜糖脆皮牛小排〉是主廚創作發想作出「牛肉版的脆皮叉燒」，油脂豐富的美國牛小排去除筋膜後，用特製的BBQ醬汁低溫醃浸2.5小時後，再以攝氏120度回烤12分鐘，裹上一層二砂炙燒至表皮焦化，待冷卻後即可切片，並與檸檬片相間並陳。

〈雨來菇炒蛋〉也是非常開胃下飯的炒菜，主廚選用產自屏東只有在雨後才冒出頭，又稱作「情人的眼淚」的雨來菇炒蛋，並加入樹子增加甘甜鹹香，同時加了薑絲、辣椒絲與香菜一起合炒，清脆的口感襯上細緻中帶著焦香的炒蛋，作法不難、卻是非常誘人的菜餚。

將滬式年菜〈十香菜〉與〈炒米粉〉結合的〈十香如意炒米粉〉。十種食材包括筍絲、綠豆芽、豆包、豆干、榨菜絲、雪裡紅等，由於每種蔬菜的含水量不同，需先分別切絲並炒乾後，再一同與米粉拌炒，起鍋前滴入香氣細緻的芝麻油，米粉乾鬆爽口、整道菜口感層次豐富。

甜點〈雪莉酒燉洋梨〉是將西餐〈紅酒燉洋梨〉 手法與廣式〈冰糖水梨〉結合；〈青檸桃膠銀耳露〉則是以被稱為「平民燕窩」的桃膠作甜水，兩種甜品都很討喜。

〈聚聚樓〉的菜單上並沒有「富貴逼人」的菜餚，也沒有政商應酬宴客的大菜，而是以創意重新賦予新藝的家常味或經典味道，這些菜的作法其實都不算難，但卻都很「親切」，如是的菜餚結合空間與景觀，成了餐廳的一大賣點。

(工商 )