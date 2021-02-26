行政院長蘇貞昌今天要赴立院專案報告疫苗採購，國民黨前立委孫大千一早在臉書提出質疑說，同樣是AZ疫苗和BNT疫苗的比較，為什麼中央流行疫情指揮中心和牛津疫苗小組有截然不同的數據呢？這真的是吃不到葡萄說葡萄酸嗎？

孫大千對指揮中心在疫苗副作用數據上大作文章提出三個質疑：

第一，是不是為了推卸BNT疫苗採購破局的責任呢？

第二，是不是為了掩飾民進黨內某派系介入採購的真相呢？

第三，是不是為了避免讓民進黨某立委成為人人喊打的全民公敵呢？

(中時 )