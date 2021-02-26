行政院長蘇貞昌今天要赴立院專案報告疫苗採購，國民黨前立委孫大千一早在臉書提出質疑說，同樣是AZ疫苗和BNT疫苗的比較，為什麼中央流行疫情指揮中心和牛津疫苗小組有截然不同的數據呢？這真的是吃不到葡萄說葡萄酸嗎？
孫大千對指揮中心在疫苗副作用數據上大作文章提出三個質疑：
第一，是不是為了推卸BNT疫苗採購破局的責任呢？
第二，是不是為了掩飾民進黨內某派系介入採購的真相呢？
第三，是不是為了避免讓民進黨某立委成為人人喊打的全民公敵呢？
(中時 )
行政院長蘇貞昌今天要赴立院專案報告疫苗採購，國民黨前立委孫大千一早在臉書提出質疑說，同樣是AZ疫苗和BNT疫苗的比較，為什麼中央流行疫情指揮中心和牛津疫苗小組有截然不同的數據呢？這真的是吃不到葡萄說葡萄酸嗎？
孫大千對指揮中心在疫苗副作用數據上大作文章提出三個質疑：
第一，是不是為了推卸BNT疫苗採購破局的責任呢？
第二，是不是為了掩飾民進黨內某派系介入採購的真相呢？
第三，是不是為了避免讓民進黨某立委成為人人喊打的全民公敵呢？
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。