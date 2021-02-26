老闆墜地後當場斃命。(圖／翻攝自91.com.vn ）

老闆補胎卻遇死劫。（圖／翻攝自91.com.vn)

越南日前發生一起輪胎炸死人恐怖意外！平福省一家修車廠老闆，將一部小貨車的一個輪子拆下來進行補胎，完成後準備移動裝回車子時，輪胎突然爆炸，老闆整個人被強大的爆炸威力，炸飛騰空翻轉墜地，當場慘死，畫面曝光驚悚萬分。

據當地媒體報導，這起輪胎炸死人意外，發生在2月24日下午2時許，當時這家修車廠41歲老闆老闆（Kuuat Dat），為顧客的貨車輪胎進行補胎，補完胎後將輪胎打氣，然後在輪胎上澆水檢查還有沒漏氣情況，檢查一切都沒問題後，就彎下腰移動輪胎，準備裝回車子，不料就在此時發生輪胎爆炸意外。

從流出的監視器畫面可以看見，輪胎爆炸時，威力相當大，把老闆整個人炸飛，騰空翻轉360度後重摔落地，當場一動也不動，輪胎則繼續往上衝，直到撞到修車廠屋頂才墜到地面才停下來。警方獲報到場，老闆已當場死亡，事發時車廠內還有2名員工，所幸未受到波及，幸運逃過一劫。

類似的意外時有所聞，大陸四川樂山市日前也發生一起如此憾事，一名汽車維修店的老闆娘當時正在幫一輛貨車輪胎充氣，下一秒突然發生爆炸，老闆娘當場慘死，6歲的兒子全程目擊，邊哭邊喊著「媽媽」，畫面讓人鼻酸。

輪胎發生爆炸，胎內氣體瞬間爆炸在短距離產生的衝擊力道，足以把人的骨頭震斷。一輛重型貨車的輪胎如果爆炸，威力相當於一顆手榴彈爆炸。

(中時新聞網)