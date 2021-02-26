美股四大指數狂瀉，費半指數更崩跌逾5%、台積電 ADR 重挫4.8%，台股早盤也面臨亂流，大盤指數開盤暴跌357點來到16095點，再度殺破5日線，短期下檔支撐先看16000點大關是否守住。電子權值股台積電大跌3.7%、暫報611元；聯發科下跌2%、暫報923元。

受到美國 10 年期公債殖利率盤中衝破1.6%衝擊，恐慌指數也跟飆漲35%，引發美股湧現賣壓，四大指數全面收黑。道瓊指數下跌559.85 點，跌幅1.75%；那斯達克指數也重挫 3.52%；標普500指數下跌2.43%；費半指數屠殺5.8%最慘。

元富投顧指出，從技術面來觀察，均線呈多頭排列，台股回測16,197點跳空缺口後有守，短中期均線呈多頭排列，月線上移至15,940，下檔有撐，屬多方格局。

面板報價大漲，面板雙虎股價紛紛創波段新高，相關概念股表現強勢，熱門股有友達、群創、凌巨、彩晶。

由於投資人對通膨升溫的擔憂，美元在90附近狹幅整理，密切留意美元指數走勢，將攸關全球股市動向。法人指出，MSCI最新季度調整將於盤後生效，投資人應提防台股尾盤擺尾巨幅震盪。

櫃買指數止跌回穩，創波段新高，區間以195～210來看待，焦點股有群聯、崧騰、鴻碩、撼訊。

全球疫苗開始施打，疫情可望逐漸趨緩，加上股市資金充沛，台股後季展望佳。現階段選股不選市，可關注近5日外資買超且站在月線以上個股，熱門股有榮成、景碩、晶豪科、南電。

(中時新聞網)