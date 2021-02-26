美國樂壇天后女神卡卡（Lady Gaga）養的2隻法國鬥牛犬24日晚間遭人劫走，幫她遛狗的幫手中槍受傷。據報導，她懸賞50萬美元（新台幣1425萬元）願愛犬歸來。

八卦新聞網站TMZ今天報導，女神卡卡飼養、分別取名叫Koji和Gustav的2隻法鬥，昨天晚上在好萊塢遭歹徒劫走，幫她遛狗的人遭到槍擊，受傷送醫。

「洛杉磯時報」指出，根據洛杉磯市警局好萊塢分局說法，24日晚間9時40分左右，一名嫌犯持半自動手槍，開槍射傷了一名男子之後開車逃逸。

這名幫女神卡卡遛狗的幫手，當時帶著3隻法鬥，歹徒劫走了其中2隻。另一隻法鬥逃走之後，被女神卡卡的保鏢抱回。傷者送醫治療，沒有生命危險。

女神卡卡目前人在義大利羅馬拍攝新電影，媒體轉述友人說，她願意出50萬美元，只希望兩隻愛犬回到身邊，其他一切不過問，並公布以兩隻愛犬名字為開頭的電子郵件信箱[email protected]，盼對方來信聯絡。

法鬥屬於名貴犬種，目前警方無法確定歹徒是否針對女神卡卡而來。媒體推測，槍手可能不知道狗的主人是女神卡卡。

(中央社)