【愛傳媒黃子哲專欄】焦糖哥哥陳嘉行巧遇監察院長陳菊，還歡喜拍了一張合照。

但照片兩人所在位置應該是在高雄的左營高鐵站內，依規定是必須戴上口罩。兩人脫下口罩拍照，恐已違反「傳染病防治法」，也做了最壞的示範。

事實上，原先進閘門後準備搭車時才需要全程配戴口罩，但自去年12月1日起，連進入車站大廳、售票處等非付費區時，也都需配戴口罩。看照片上花媽手上還拿著口罩，推測應該是為了拍照才臨時脫下。

陳菊是地位崇隆的監察院長，還握有彈劾違失官員的生殺大權，本應以身作則更加守法。

而陳嘉行能錄取中山大學社會學碩士班，正是因為該所量身「特創」的「熱心公共事務，臉書追蹤人數達10萬以上，深具社會影響力者」入學資格。

而今陳在高鐵站內違法不戴口罩，不僅枉費了中山大學的栽培，反而深具社會破壞力。

諷刺的是，陳嘉行還曾轉PO衛福部一張梗圖，新創英文「covidiot」指的是「防疫的豬隊友」之意，如今剛好自己與陳菊一起適用，不過複數要加s倒是。能在近一年前就精準預測，也算是先知。

看看台南市長黃偉哲本月16日在高鐵台南站也巧遇AIT處長酈英傑，照片上兩人都戴緊口罩，還以手臂互碰取代握手，便是正確示範。

陳嘉行不當藝人後，屢屢在網路上為綠營喉舌與發聲，儼然成為大砲型的側翼，遇到花媽自己人，難免一時情緒激動，興奮難耐，甚至脫下口罩拍照，這或許也是一時不察的無心之過。

但防疫當前，作為公眾人物不得不慎呀！

作者為國民黨文傳會副主委

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)