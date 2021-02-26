【愛傳媒葉毓蘭專欄】2019年7月3日鐵路警察李承翰執勤時在火車內遭刺殺身亡殉職，嘉義地方法院一審判決鄭姓兇嫌無罪。案經上訴臺南高分院，2月24日改判鄭嫌17年有期徒刑，強制監護5年。

二審判決雖然未和一般殺警案判處死刑或無期徒刑，如同李媽媽所說，只要不是無罪判決，可以勉強接受。如果當初一審法官能做出一樣的判決，或許李爸爸就不會因此抑鬱而終。

蔡英文總統推動的司法改革，如果仍是讓民眾停留在過去「一審重判、二審對半、三審豬腳麵線」或是「一審無罪、二審重判、三審又是豬腳麵線」，這樣判決來來回回，會讓民眾失去對司法的信任。

雖然法官審判獨立，量刑不受他人拘束，但有時會出現類似案件、刑度卻有天差地別的情形，所以未來在司法改革上，必須將鐵路警察李承翰執勤遭刺殺案做為案例，有一個妥適的量刑標準，找回民眾對司法的信心。

另外，第一線警察在面臨社會上很多的思覺失調症患者時，常常處於攻擊的風險中，我認為警政署應該積極的與衛福部合作，辦理專業的講習，讓警察同仁執勤前，能更瞭解這些患者會有哪些症狀，做好保護自己的準備，不要讓承翰白白的犧牲了。

另外還有是不是應該要有更健全的救助體系。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)