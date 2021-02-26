NBA官方在26日正式宣布，3月8日登場的全明星賽，將不舉辦慣例的新秀挑戰賽，不過仍在3月4日公布今年美國隊與世界隊的入選球員名單，至於不辦的理由，則是聯盟沒有辦法在一天時間內塞進那麼多的賽事，確實讓人感覺很瞎！

畢竟今年亞特蘭大全明星賽直到本月初才告確認，也只在3月8日這天進行，跟以往全明星周末至少舉辦3天不同，屆時除了全明星正賽，賽前將先舉辦技術挑戰賽與三分球大賽，中場休息時間則辦灌籃大賽，想要擠進新秀挑戰賽不太可能。

新秀挑戰賽的名單將由聯盟30位總教練選出，分別選出10名美國本土的一、二年級生球員，以及10名來自美國以外國家的一、二年級生球員，去年新秀挑戰賽由美國隊以151比131痛宰世界隊，黃蜂前鋒邁爾斯布瑞吉斯獲選MVP。

今年全明星賽跟過往不同只辦1天，球員將於3月7日搭乘私人交通工具抵達亞特蘭大，且在3月8日當晚馬上離開，一切都因防疫考量，球員最多可以帶4名親友參加，且都必須通過新冠檢測，全明星賽期間也只能待在飯店與球館兩地。

(中時 )