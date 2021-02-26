蔡英文總統主持國政堅毅冷靜，有「辣台妹」外號。東森「料理之王」名廚游星淵，第一次面對面指導辣台妹做寵物美食，原本全身緊繃忐忑不安，近身接觸才發現小英總統就像媽媽般親切，聊到毛小孩眼神更瞬間柔軟，難怪外媒會形容小英是「鋼鐵貓夫人」！

游星淵（左）與蔡英文總統共同做出「毛寶貝壽司球」年菜。(游星淵提供)

游星淵是醒吾餐旅系傑出校友，回想得知要指導蔡總統做寵物年菜時，相當興奮緊張。 (醒吾科大提供)

蔡總統養兩隻貓蔡想想、蔡阿才，及三隻退休導盲犬Bella、Bunny和Maru，春節前小英除了幫毛小孩採購年貨，為了讓毛小孩過個好年，親自向游星淵學習烹煮健康美味的「毛寶貝壽司球」年菜，總統府事後也請游星淵提供寵物美食食譜。

醒吾餐旅校友游星淵常揹著毛小孩一起出遊，並鑽研開發寵物美食。(醒吾科大提供)

游星淵於新加坡Tess Bar & Kitchen餐廳實習(游星淵提供)

小英總統做菜前先與游星淵寒喧，聊及官邸「2喵3汪」第一寵萌，小英眼神綻放母愛光輝，原本神經緊蹦的游星淵跟著完全放鬆，兩人好像合作多年主廚，熟練的把食材秋葵去籽切小丁、打成泥的雞胸肉拌在一起搓圓球，再把鮭魚切碎片、小黃瓜切薄片及玉米筍切小丁，順利做出色香味俱全的毛寶貝壽司球。

游星淵醒吾科技大學餐旅系畢業後曾任職文華東方酒店，由於自已養了一隻臘腸狗，對毛小孩的飲食精心研究多年，一直思索如何讓毛小孩吃的更健康，與蔡總統一起料理毛小孩的年菜，食材都經過獸醫師認證過，加上他多年研究經驗，毛寶貝壽司球一上菜，毛小孩立即大口吃光光。

回想剛開始獲知要與蔡總統拍攝寵物年菜影片時，游星淵一顆心七上八下，因維安人員非常的多，還來訪談調查身家，想不到拍攝過程不僅感受蔡總統親切的很像媽媽般溫柔，而且下廚手藝也是了得。他看著蔡總統俐落手起刀落，加上擺盤的美感，直覺小英總統是被政治耽誤的大廚。

游星淵就讀醒吾科大餐旅系時，在校就是非常活耀的學生，擔任醒吾創意料理社公關一職。當時他正要準備餐飲比賽，指導老師黃寶元問他說：「你們如真的喜歡做菜，願意在廚房打地舖睡覺嗎？」那時他就真的在廚房睡了一個禮拜，每天不斷練習並研究食譜，回想起來那段時光到現在覺得最受用無窮。

畢業後游星淵順利在東方文華酒店義大利廳及宴會廳工作，直到兩年前朋友開店，自己當了主廚又與同學歐家瑋一起參加東森料理之王的節目拍攝，目前已與東森簽約，希望未來與偶像知名廚師詹姆士一樣，提升廚藝並擔任外景美食主持人，同時發揚美食文化。

(中時新聞網)