清水第一間C級長照站昨成立，未來將努力與地方推動長照政策。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

清水第一間C級長照站昨成立，未來將努力與地方推動長照政策。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

清水第一間C級長照站昨成立，未來將努力與地方推動長照政策。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水區海濱里社區活動中心長照站由社區發展協會與御歸來居家長照機構合作，提供長輩課程。御歸來投入C據點長照站，25日行成立大會，社區長者們皆一同出席共襄盛舉，成為清水地區首間符合市府規範C據點長照站。

昨日成立大會，包括清水區長蔡慶生、議長張清照特助張東玄、海濱里長陳山林、海濱里社區發展協會理事長蔡錫堂、御歸來執行長余里花與萬進居家長照機構、明德醫院等人及社區長者們皆一同出席，場面十分熱鬧。

蔡慶生致詞表示，這是清水第一間C級長照站，未來將努力與地方推動長照政策，期盼長照社區據點能夠一間間設立。

余里花指出，該長照站已於今年1月開始營運，同時落實各項防疫措施，加強清潔活動場域、保持良好通風。安排長輩活動時維持社交距離、落實工作人員及長輩健康管理，每日量測體溫，長輩及工作人員全程佩戴口罩、加強手部衛生等，為避免近距離同桌共餐，由長輩攜帶餐盒，可選擇打菜後帶回家食用，減少群聚感染風險，讓長輩吃得健康又安心。

蔡錫堂說，海濱社區有御歸來C據點專業相伴，讓長輩獲得更適切多元性的服務，鼓勵更多長輩積極參與走出戶外樂齡生活多采多姿、延緩老化、失能。

(中時 )