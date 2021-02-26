台灣之星2020年在市場高度飽和的挑戰下，行動用戶數穩定成長，達成業界唯一正成長的成績，行動用戶數年增超過23萬。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星一向以用戶的實際需求為優先考量，同時貫徹創新的DNA，不以電信業傳統框架為限，持續打破舊有思維，為消費者提供更公平、合理、好用的服務。一路走來，台灣之星不斷領先業界首創各式創新資費，至今不僅滿足了75萬人的需求，也幫助台灣之星突破大環境的不利條件，在2020年市場疲弱的情況下，全年行動用戶數仍成長超過23萬，成為唯一行動用戶數正成長的電信業者，不僅如此，網路門市截至目前創下每1小時就有34人線上成立訂單的佳績。

台灣之星自4G加入電信市場以來，不斷顛覆電信業傳統思維與規則，不斷挖掘消費者尚未被滿足的需求，用「創新」做為武器突圍，創造具有差異化、更多元的選擇。回顧2015年4月，台灣之星破天荒打破傳統電信資費限制，首創「4G保證最低價」，讓用戶不再被單一資費的合約綁住，每月套入多組資費試算並依最低金額收費；2017年6月，台灣之星再將資費的自主權進一步還給用戶而推出「4G自由配」，模組化上網與語音等參數，讓用戶實現「自己的資費自己組」；2019年1月，結合月租型與預付型的優點，台灣之星再推出主打月租0元、打電話通通1元，以量計價的「4G用多少付多少」，向市場投下一劑震撼彈。

迎戰5G，台灣之星考量許多族群每月用量不固定，既想享資費優惠的同時又不願意被單一資費合約綁住，因此分別精選「6組5G資費」與「5組4G資費」，對應消費者4G或5G的申辦選擇，系統會自動依當月實際用量試算出對應組數的帳單金額並以最低金額出帳收費，用戶不用擔心用多用少，確保每月都是付最少。

(時報資訊)