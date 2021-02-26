強固型電腦業者神基(3005)去年稅後盈餘25.77億元，年增21%，EPS達4.4元，創歷史新高，神基董事會也決議擬配息3.6元，配息率達81%，以昨日收盤價51.8元估算，殖利率近7%，維持高殖息股的實力。

神基去年全年營收278.38億元，年增3.3%、毛利率27.9%，營益率11.2%。去年Q4營收77.53億元，季增9.4%、年增10.3%；毛利率 28.1%，營益率11%；稅後盈餘為7.64億元，EPS為1.3元。

神基將在下周舉行法說會。

神基去年底宣布將pureLiFi的LiFi光照上網技術與強固型電腦設備首度整合，各專業領域的客戶很快就能在單一裝置上享有全強固可靠性及創新LiFi連線能力的優勢。過去，希望利用LiFi技術優勢的使用者必須仰賴插在裝置側面的USB轉換器，但這種方法非常脆弱，即使是最輕微的碰撞或掉落都可能使工作受到影響，無法在國防、公共安全、汽車、能源和製造等行業的工作環境中使用。

透過Getac的技術整合，行業使用者即可購得在機殼內安全整合LiFi技術的全強固型解決方案，更適合嚴峻環境的考驗。而神基UX10全強固型平板電腦，就是首款具有整合LiFi功能的Getac裝置。

LiFi（光照上網）技術利用光線傳輸，這樣的創新具有提高隱私及資訊安全；相較於無線電波，光線更容易控制並侷限在一個物理空間中，因此，能為網路定位、資產追蹤和使用者身份驗證提供更強化的控制力，也更不容易受到駭客攻擊或被劫持。

(時報資訊)