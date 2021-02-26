41歲「亞洲舞王」羅志祥（小豬）過去跟大陸網紅周揚青交往9年，去年女方發千字文怒揭分手內幕，大爆他喜歡多人運動、跟旗下女藝人有染，讓羅志祥這一年工作全無，名聲盡毀。沉寂10個月後，他宣布重出江湖經營Youtube頻道，似乎意味著即將復出，據悉第一支影片即將釋出，內容是他扮清潔工偷聽路人罵他，聽不下去之際，羅志祥出聲回應：「我會改」。

去年周揚青發文爆料小豬私生活混亂，令到當地工作的羅志祥措手不及，不僅原本計畫參加的節目取消，之後的代言和節目他也因故被退出，沉潛10個月的他動作頻頻，先前受訪大動作解釋搶歐弟女友、宜蘭泳池趴、楊登魁葬禮未現身、孫德榮性騷疑雲、帶小模去歐洲等5項爭議，未料又傳出疑似他助理爆出他性隱私，但羅志祥經紀人已澄清是帳號被盜。

羅志祥歷經去年風波即將復出。（圖／翻攝自showlo IG）

根據《自由時報》報導，羅志祥在YouTube將推出新頻道《羅志祥Show TV》，還不忘開玩笑提醒粉絲搜尋他頻道時，「可能會搜尋到我去年一些不好的新聞，要記得滑掉蛤！」首集內容就是聆聽民眾對他的評價，除了找來藝人賴以琳在西門町街訪，自己喬裝成清潔工在旁聆聽民眾看法，據悉有些人直接批評他是渣男，但羅志祥不僅未動怒，更是摘下口罩高EQ回應對方：「我會改」，也有不少人為他加油打氣，希望他能重返演藝圈，重現「亞洲舞王」昔日風采。

周揚青被爆和羅志祥復合。(圖／微博)

至於會選擇做街訪，羅志祥表示這樣才能聆聽真正的聲音，才能以真誠態度來應對和回應，接著強調：「人生的腳步不會停止，我還是會繼續保持心中的熱愛」，不過對於去年受邀參加朋友泳池趴，卻被誤解成是「淫浪派對」，至今仍耿耿於懷，也呼籲外界不要再被不實報導誤導，此外談到頂樓泳池爭議，羅志祥解釋：「那不是游泳池，只是造景，深度只到小腿。」

日前周揚青在微博小號發文「希望今天做出的決定，在未來永不後悔」，羅志祥也在IG限時動態發文表示「下定決心要做一件事就要努力去做，不要三分鐘熱度，不然你做什麼事都很容易半途而廢」，並附上量體重照片，雖然看起來是在講減肥，但似乎和周揚青曬食物的照片似有所對應。也讓網路瘋傳兩人疑似復合。

(中時新聞網)