近幾年來，每年到櫻花盛開季節，全台掀起賞櫻熱潮，賞花不必旅途勞頓，位在台中市西屯區的工業區派出所旁，櫻花正值滿開，粉紅色的櫻花花況，成為台中工業區的賞花景點，吸引很多人來拍照。
台中工業區派出所於1991年7月正式成立，原辦公廳舍是借用工業區服務中心2樓的辦公室，因廳舍隱密造成報案及洽公民眾種種不便，所以在工業區興建專屬警勤辦公廳舍。
經多方支持與努力下台中市警察局第六分局工業區所廳舍2009年完工，位處西屯區工業區一路與工業區五路口，是許多在工業區就業的市民，上班必經之地，肩負工業區的交通及治安重擔，提供民眾最便捷的服務。
派出所門口所擺設的公共藝術作品「圓融」，時時提醒著身為站在第一線的人民保母，面對五花八門的社會現象，能夠有條不紊、優雅和煦的處置。
竣工之初，為提供市民更親善的洽公環境，種植許多花草樹木，綠美化本所辦公廳舍，而其中大門的羅漢松、後門的梅花樹以及側門的櫻花樹，最具代表性，象徵著工業區的治安與交安能夠輕「松」「梅」事。
知名的泰安櫻花季，每年賞櫻活動都吸引很多遊客來賞花，地點從泰安派出所綿延到泰安國小間的櫻花美景，今年則因防疫需求，台中市府與后里區公所停辦櫻花季活動。
民眾賞櫻不必遠道追櫻，工業區派出所的賞櫻祕境，歡迎不論是在工業區上班或正好路過的民眾可以放慢步伐，一同分享春日花開的喜悅。
(中時 )
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