工業區派出所歡迎不論是在工業區上班或正好路過的民眾可以放慢步伐，一同分享春日花開的喜悅。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中工業區派出所盛開粉紅櫻花成為賞櫻祕境。（民眾提供／盧金足台中傳真）

近幾年來，每年到櫻花盛開季節，全台掀起賞櫻熱潮，賞花不必旅途勞頓，位在台中市西屯區的工業區派出所旁，櫻花正值滿開，粉紅色的櫻花花況，成為台中工業區的賞花景點，吸引很多人來拍照。

台中工業區派出所於1991年7月正式成立，原辦公廳舍是借用工業區服務中心2樓的辦公室，因廳舍隱密造成報案及洽公民眾種種不便，所以在工業區興建專屬警勤辦公廳舍。

經多方支持與努力下台中市警察局第六分局工業區所廳舍2009年完工，位處西屯區工業區一路與工業區五路口，是許多在工業區就業的市民，上班必經之地，肩負工業區的交通及治安重擔，提供民眾最便捷的服務。

派出所門口所擺設的公共藝術作品「圓融」，時時提醒著身為站在第一線的人民保母，面對五花八門的社會現象，能夠有條不紊、優雅和煦的處置。

竣工之初，為提供市民更親善的洽公環境，種植許多花草樹木，綠美化本所辦公廳舍，而其中大門的羅漢松、後門的梅花樹以及側門的櫻花樹，最具代表性，象徵著工業區的治安與交安能夠輕「松」「梅」事。

知名的泰安櫻花季，每年賞櫻活動都吸引很多遊客來賞花，地點從泰安派出所綿延到泰安國小間的櫻花美景，今年則因防疫需求，台中市府與后里區公所停辦櫻花季活動。

民眾賞櫻不必遠道追櫻，工業區派出所的賞櫻祕境，歡迎不論是在工業區上班或正好路過的民眾可以放慢步伐，一同分享春日花開的喜悅。

(中時 )