台中市議員吳敏濟與東勢處共同贈苗。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

霧峰區公所贈苗民眾熱烈參與宣導。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

大棟派出所贈苗民眾參加有獎徵答。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

一年一度植樹月活動熱鬧登場，東勢林管處自行規劃及配合區公所等政府機關及民間團體辦理逾25場贈苗活動，將贈送山櫻花、台灣肖楠、野牡丹、七里香、青楓等原生樹種樹苗，歡迎民眾先上網查詢確認活動場次，共同攜手種樹愛地球。

東勢林管處指出，今年贈苗場次分布台中市、苗栗縣泰安鄉、南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉等，各場次結合不同主題，有健行活動、寫生比賽、廉政宣導、林業宣導、有獎徵答等活動，歡迎民眾在做好防疫同時，攜帶環保袋來領苗，共同植樹、護樹愛地球。

東勢林管處表示，今年植樹月主題「森存之道」，希望民眾在享受舒適都市生活的同時，也能了解原生生物也有他們獨特的生存棲地，需要大家共同營造及維護，透過民眾的力量，栽植原生樹種，營造多樣性棲地環境並串連成綠色網絡，讓在地的生物住民也有美麗安全的住家。

東勢林管處將贈送近萬株原生種樹苗讓民眾帶回家栽植，邀民眾共創都市林綠帶、營造生物棲地，讓人、樹及原生生物間的關係長長久久，共創「森存之道」。另外要提醒民眾，在前往活動前，務必先上網查詢確認活動場次、時間及領取規則有無變動，以免白跑一趟，並請做好個人防疫措施、配戴口罩及保持安全社交距離。

東勢林管處贈苗相關資訊可至該處官網(https：／／dongshih.forest.gov.tw／)最新消息查詢，另可至「林務局-森活情報站」FB粉絲專頁隨時掌握全臺各地贈苗活動場次最新訊息。

(中時 )