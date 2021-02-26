慶富造船公司董事長陳慶男因承接海軍「康定專案」獵雷艦承造案，涉嫌詐貸63億餘元，讓聯貸銀行團損失131億餘元，一審遭判25年、罰金1億500萬元，慶富還須罰款2億8000萬元。高雄高分院26日宣判，陳慶男上訴駁回，維持原判，可上訴。可上訴。

陳慶男因與集團前執行長簡良艦另有15億元債權糾紛案被判1年，目前人在高雄第二監獄服刑，透過遠距視訊系統聆聽二審宣判。對於法官宣判該案上訴駁回，帶著口罩、理光頭的陳慶男只是表情嚴肅，默默點頭後沒有表示任何意見。

2018年2月12日高雄地檢署依詐欺、背信、偽造文書，及違反公司法、商業會計法、營業秘密法等罪嫌，正式起訴陳慶男、陳偉志、簡良鑑等5人。對陳慶男具體求刑30年，併科10億罰金，對陳慶男兒子陳偉志求刑25年，併科罰金6億；簡良鑑求刑20年，併科罰金3億。

陳偉志2018年5月已棄保潛逃，遭高雄地院通緝，調查局更將他公告為重大經濟逃犯，至今下落不明，父親陳慶男則因繳不出億元保證金羈押至今。

檢調查出，陳慶男、陳偉志、簡良鑑明知慶富有其他投資資金缺口，且資本額過低、無力負擔鉅額履約保證金及預付款還款保證金，竟以虛偽不實採購合約、商業發票，向台中銀行、元大銀行鳳山分行、新光銀行北高雄分行、第一銀行高雄分行詐取「過渡性融資貸款」，並先後4次辦理虛偽增資，將慶富資本額從5億3000萬元增加為40億元。陳慶男及陳偉志更藉此向聯合授信銀行詐取購料周轉金63億餘元。

慶富專案顧問李維峰則是出借個人帳戶，供陳偉志藏匿不法所得，製造資金斷點規避查緝。簡良鑑則於擔任慶富執行長、獵雷艦計畫主持人時，竊取慶富營業秘密文件向媒體爆料，更另覓造船廠繼續以慶富名義承做獵雷艦標案，造成慶富經濟損失。

一審高雄地院判陳慶男25年、罰金1億500萬元，慶富還須罰款2億8000萬元。前執行長簡良鑑6月、可易科罰金，陳慶男妻陳盧昭霞1年6月；顧問李維峰無罪；慶富須罰款2億8000萬元，旗下關係公司慶洋投資、慶峯水產皆無罪。可上訴。

慶富案起訴當時，海軍獵雷艦招標和撥款，及興達港土地開發案，都因查無不法及政治外力介入，全數簽結。

(中時 )