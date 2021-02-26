氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新模式模擬顯示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天東北風續減弱，各地為多雲時晴的天氣，山區及東半部偶有零星短暫雨的機率；白天舒適微熱、早晚略偏涼；大氣穩定、西半部易有霧及空汙發生。

吳德榮表示，今夜東北季風挾冷空氣及水氣開始南下；27日苗栗以北、東半部及中部山區有局部雨，中南部多雲時晴，入夜北台雨漸停歇，北台氣溫降、轉涼微冷，中南部氣溫亦稍降；28日各地好轉為多雲時晴，北海岸、東半部仍有零星少量降雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚偏涼微冷；1日各地為多雲時晴的天氣，白天微熱、早晚偏涼；連假第28日及1日中南部易有霧及空汙，金馬易起霧。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，2日另一波冷空氣南下，強度與前波相近；新竹以北、東半部轉雨、氣溫降，3日各地好轉為多雲時晴，氣溫漸升，北海岸、東半部有局部短暫降雨；4日各地多雲時晴，白天微熱、早晚偏涼；東半部偶有零星少量降雨的機率。

(中時 )