不少詐騙集團都喜歡在社群平台曬出大把鈔票、超跑等奢侈品炫富，表示加入他們的行列，就能財富自由，事實上都只是詐騙的手段。一名女網友在臉書社團表示，發現一名女子蹲在路邊持著手機，對著地上的2疊鈔票猛拍，她一看便知道「是詐騙集團炫富手法」，貼文曝光後，網友也搖頭直呼，「不要再裝大爺了」。

女網友昨（25）日於臉書社團《爆怨公社》發文分享兩張照片，在台南某一間咖啡店內，看到一名長髮女子蹲在一旁拿著手機，對著地上1000、2000元的兩疊鈔票猛拍，鈔票上方還放著一支手機，她嘲諷說「這女的到底在幹嘛？原來這就是詐騙集團的手法啊！」

貼文曝光網友笑翻留言，真的不要再租舊款的法拉利裝大爺了，才那麼一點點的錢，就想騙人上鉤，那兩疊鈔票，可能只有第一張是真的，下面全部是玩具鈔，而鈔票上的手機只是為了拍存款，讓你知道她又賺了多少，但其實都只是套路；另外也有人揶揄該名女子說，說好的財富自由，結果卻連拍照的桌子都沒有，「可憐啊！」

留言中也有不少眼尖的網友發現，該名女子的手機是舊款的iPhone 6，「她真的不考慮先換一支手機再拍照嗎？」、「她地上的錢那麼多，怎麼不先換一支手機？」、「我之前也是用那支，但實在是跑不動了，只好換新的」。

(中時新聞網)