春遊台北亦可感受「類日本」度假風情況味，台北晶華酒店營造「類出國」的度假體驗，即日起推出「春日風呂」優惠住房專案，備妥日本箱根、草津、燈別、白濱有馬、道後等六大名湯，以及春季最具代表性的和果子「櫻花果子」與北海道知名的「椿Tsubaki Salon」鬆餅，結合溫泉浴與美食，讓住客不出國亦能感受日本風呂文化與和風食藝之美，每人每晚3,480元。

國人愛泡湯，除全台各地的溫泉勝地之外，日本各地的名湯也吸引著許多國人前往朝聖，在國際疫情仍然嚴峻、無法出國的時刻，於台北體驗滿溢日式和風的泡湯文化，也有療癒身心、並且提升文化美學的雙重效果。

「風」與「呂」，前者指「水蒸氣」，後者指「深的房間」，早期是指日式澡堂，後來延伸成「泡湯」之意。在日本，泡湯的場域分為「露天風呂」與「室內風呂」2類。不同的泡湯場所會提供泡湯用具與設備，且不是所有的泡湯場所皆提供天然溫泉，所以「泡澡」也可算是「風呂」。

參加台北晶華「春日風呂」住房專案，辨理住房登記後就有專屬的日籍管家悉心款待，講解日本特色湯泉、泡湯禮儀以及習俗等細節，並針對房客需求介紹專屬入浴劑。之後，房客可以換上節慶浴衣、穿上日式木屐，品嘗日本春季最具代表性的「櫻餅」甜品，感受春日風情的同時，也為身體補充醣分，為泡湯做好準備。貼心的日籍管家除了在浴室準備檜木架、檜木桶、黃色小鴨水溫計以及水枕之外，也會在客房的冰箱中也備妥咖啡牛奶、樸韻茶品、啤酒與面膜，為泡湯增添豐富的儀式感。

台北晶華負責規畫專案的日籍管家日比野博史（Hiroshi Hi）表示，很開心有機會可以把日本傳統的泡湯文化介紹給台灣的朋友，這一次分享的都是很日常、但是很道地的風俗，例如特別選購並推薦給房客的咖啡牛奶，就是日本人泡完湯都會想要喝的一款飲料，我們認為它可以補充能量、甜甜的滋味也很舒壓，尤其是以玻璃瓶裝的冰鎮咖啡牛奶，充滿懷舊的感覺，讓我們日本管家們都開始想家了。

(工商 )