前立法院院長王金平與綠營關係良好，日前更與總統蔡英文聯袂出席活動，現場兩人互動熱絡，被外界看好接掌海基會董事長。曾任前總統陳水扁立委時期國會辦公室主任、扁辦主任、扁政府考試院保訓會委員，堪稱「阿扁親信」的陳淞山則認為，王如今政治價值不多且民進黨內與大陸都不喜歡，故被蔡任命為海基會董事長的可能性小。

陳淞山25日接受香港媒體《中評社》訪問直言，王金平擔任海基會董事長的可能性很小，因為民進黨內跟大陸都不喜歡他。陳指出，在2016年蔡英文剛上台時，王是好角色，那時大陸也能接受王，各界都會認為王可扮演朝野和解與兩岸交流的角色；但如今大陸認為王不具有代表性，且其價值、功能都喪失了；此外，若蔡讓王擔任海基會董事長，國民黨要不要開除他？可見王現在連朝野和解的用處都沒了。

陳淞山坦言：「王金平的政治價值也差不多就這樣了。」陳分析，蔡英文現在的布局都是為了「後蔡英文時期」在鋪路，包括兩岸關係、2022和2024年選舉，不像過去任用李大維是虛的、不具實質功能，現下的任命都必須要有作用，海基會董事長就必須需要配合蔡的兩岸主張與意志，需要是和善氛圍的角色；不僅如此，海基會董事長比陸委會層級還高，必須在民進黨內至少擔任過副院長層次者，才有足夠份量處理兩岸問題、面對兩岸情勢。

陳淞山指出，接下來的海基會董事長一任命就肩負著政治訊息，必須讓大陸認可能夠處理兩岸事務，「這個位置不是花瓶、不是酬庸，要跟民進黨有關係，又跟蔡英文關係密切的人，也不能是大陸討厭的人」。陳特別強調，大陸方面並不喜歡王金平。

針對「後蔡英文時期」的情勢，陳淞山表示，疫情過後蔡英文馬上就得面臨美國與兩岸的壓力，加上國內選舉近在眼前，對美、陸的態度都要整個盤整，疫情穩定後兩岸鬆綁勢在必行；蔡政府已調整國安團隊，他預估下一波調整就在3、4月，以海基會董事長、總統府副秘書長為主，到6、7月兩岸就要有「動起來」的感覺。

(中時新聞網)