「美國夢」(American Dream)在2個多世紀以來吸引世界各地人前往，但現實可能比理想骨感得多。總統拜登(Joe Biden)提出1.9兆美元規模紓困法案，其中要將基本時薪由2009年所設定7.25美元大幅上調至15美元，遭共和黨反對。但CNBC指出，即使是15美元也不夠多數人過活。

據麻省理工學院的生活成本數據分析，沒有家累的單身成年人生活成本是每小時15.41美元或每年稅前3.2萬美元。如果是典型的四口之家，即使拜登的15美元時薪提案過關，在美國任何1州也都無法過活，他們需要每小時21.5美元或每年稅前近9萬美元才夠養家；如果是單親家庭，問題更嚴重。

麻省理工學院計算包括食、衣、住、行、醫療、育兒和其他必須費用，不過不包括窮人從安全福利制度所獲補助。而在某些地區，生活成本還遠高於平均值，例如在加州灣區的舊金山、聖荷西，1戶四口之家就必須要每小時31美元或每年稅前13萬美元才夠。

勞工權益遊說「團體國家就業法計畫」(National Employment Law Project)政府事務部門主管孔蒂(Judy Conti)說：「當人們吶喊時薪15美元是如此激進的提案時，說實話真正激進的是，這連現在生活最低水準都還不到。」

目前美國基本工資時薪7.25美元是2009年金融海嘯後訂出，多年來未隨通貨與物價膨脹調整，據某些專家計算，若基本工資增進幅度同於美國經濟成長，現在基本工資應該超過22美元，大約是現行7.25美元再加上拜登的15美元提案，即拜登被視為太過激進的提案事實上還是太保守。

據美國勞動部數據，到今年1月為止，有21個州採用聯邦最低工資標準，另外有部分的州已經自行修法提高基本工資。麻省理工學院葛拉絲梅兒(Amy Glasmeier)說：「人們不能依靠基本工資生存。低薪者常需要額外工作來支付帳單，也經常無法為緊急狀態或購房儲蓄。只買得起低成本加工食品，也會產生在健康方面溢出效應，產生額外醫療費用。」

共和黨攻擊此方案理由主要是區域差異使聯邦立法仍不足以保障許多高成本地區的人、還有會導致企業因勞動力成本上漲而裁員。據國會預算辦公室數據，提高基本工資可以使90萬美國人擺脫貧困，但也可能使工作崗位減少140萬。保守主義智庫傳承基金會(Heritage Foundation)經濟學家葛蕾姿勒(Rachel Greszler)預測：「這也會讓育兒成本增加21%，以2個小孩來說大約是3700美元，會抵銷工資增長。我認為不是很好的權衡之計。」

美國有近4800萬勞工時薪低於15美元，其中拿目前聯邦規定基本工資7.25美元者約占半數，職業包括管家、護理人員、餐飲服務人員、維修工人等，而由於疫情這些職業也受創最大，失業率達21%，是政府公布失業率數字3倍左右。

在美國約1/6人口仍在為貧窮掙扎同時，太平洋對岸，幾乎是這篇報導同一時間，大陸國家主席習近平宣布9899萬農村人口已經完全脫離現行的貧困標準。儘管雙方人均GDP(一般生產總值)和可支配收入仍有很大差異，但中國不平等的現象卻沒有如此劇烈，要維持基本生活或是達到小康之家也沒有如此困難，部分學者認為，這是中國大陸認定美國正在衰落的理由之一，也是西方對於自身體制出現合法性危機的憂慮來源。

(中時新聞網)