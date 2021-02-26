八年級生比七年級更勇敢？一名網友聽說，許多八年級生上班遇到不爽的事情，就直接走人，相較之下似乎七年級生更會忍耐，引起網友討論，許多人指出若論奴性的話，是的！七年級生比較奴，八年級生相對有個性、懂抗爭，但也有許多人說這和年紀有關係，年輕的時候包袱不重，誰不是不爽就走人？但老了會為了金錢與生活忍耐。

一名網友日前在PTT上發文分享，聽聞一些消息說「八年級生遇到不爽的事情，說不來上班，就直接不來；說檢舉，就真的去檢舉」，相較之下七年級生好像比較能忍。請問「八年級生在職場上比七年級生更勇敢，是真的嗎？」

不少網友看完表示「論奴性的話沒錯」，兩者的教育制度很不同，七年級還留在髮禁、什麼都禁的時候，八年級則相對較自由，因此也比較有個性，「七年級是奴隸」、「七年級奴性超重，八年級懂得抗爭」、「身邊的七年級都很孬，大家只會抱怨，但還是社畜一樣，被ｘ完繼續做」。

許多網友認為八年級生在職場上，比七年級生更勇敢的原因是「年紀」，「年輕不喜歡再找工作不難，年紀大啥不爽都得吞忍，都是為了生活」、「這跟年級無關，與『年紀』比較相關，年輕當然敢」、「誰年輕不是不爽就不要做？」、「還比較年輕啊 ！再老一點還是要為了錢忍」、「再過十年一樣孬」、「過10年換九年級比八年級勇敢」。

也有網友覺得八年級生雖然會勇敢向主管抗爭，但「不爽就不要做」還蠻沒有責任心的，甚至有人點評「八年級生缺少職場倫理」、「八年級生的品質大好大壞！神的很神、雷的很雷，很多人只會出一張嘴」。

(中時新聞網)