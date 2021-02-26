據美媒《華盛頓郵報》先前報導，大陸在採取肛門拭子檢測後，部分一些海外入境者也被列入必須篩檢的對象，其中包括美國外交官，引起爭議。對此，陸外交部表示，先前的事件是「弄錯了」，並保證外交人員豁免肛拭子檢測，而美方已指示自己的外交官拒絕接受這項檢測。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，針對《VICE世界新聞報》導關於美外交官必須接受肛門拭子檢測的新聞後，美國務院透過聲明表示們從未同意過肛拭子檢測，在獲知有美國外交官接受這項檢測後，已直接向陸外交部抗議。聲明指出，美方獲得陸方保證外交人員豁免在肛拭子檢測之外，並指示職員未來若仍面臨類似要求時，可直接拒絕。

VICE報導指出，目前不清楚有多少美國外交官或他們的家人已接受過這項檢測。不過一名美方的外交消息來源向CNN指出，美方在陸的代表已向陸方協商一陣子，以避免美方外交職員接受此檢測。

陸外交部發言人趙立堅也指出，並不清楚外交人員也須列入肛拭子檢測，並已向相關同仁確認陸方從未要求過美外交官必須如此，而先前的事件是「弄錯了」。

CNN指出，根據陸官媒過去數周的報導，肛拭子檢測在某些場合的篩檢準確度會比鼻腔或咽喉檢測更準。陸官方與醫學專家曾指出，新冠病毒在部分染疫者腸道中存活的時間比在呼吸道中更久，故肛拭子檢測可減少漏診。不過，目前仍不清楚肛拭子檢測是否更有效檢測出新冠病毒。

(中時新聞網)