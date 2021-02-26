新加坡長江集團對外佯稱了購買澳洲大克佩爾島，該島極有發展遠景，同時發行「長江玉幣」謊稱可以在島上流通，對外以股份到期加價15到80％買回，2年間非法吸金3.81億元，台北地檢署指揮調查局約談台灣分公司董事長楊耀福、執行長蕭圓繻等，移送複訊後，諭令楊耀福以50萬元、蕭圓繻30萬元，其他員工分別以5萬到2萬元交保及請回。

檢調發現，新加坡魏朝公司、長江控股公司、長江集團公司及大克佩爾島公司董事魏萬龍及妻子與蕭圓繻等人先在2018年9月到11月間，佯稱以5000萬美元購買澳洲大克佩爾島，再回台灣與楊萬福在國內成立新加坡長江集團公司台灣分公司，由楊萬福及蕭圓繻分別擔任董事長及執行長。

魏等人謊稱新加坡長江集團等公司已購買大克佩爾島，並獲澳洲政府許可開發豪華公寓300棟、豪華別墅285棟、賭場、18洞高爾夫球場、碼頭250泊位、1.5公里跑道商用機場、沙灘酒店，未來將成為下一個馬爾地夫。實際上魏朝公司在2019年10月沒有支付Tower公司價5000萬元美金，大克佩爾島已經被賣給其他買家。

魏萬龍等人明知大克佩爾島已經賣給別人，卻刻意隱瞞，還稱新加坡長江集團發行長江玉幣，日後將作為在大克佩爾島的生活支付工具使用，長江玉幣的購買者可藉由區塊鏈技術投資不動產，降低投資金額門檻等不實內容，對外招攬被害人投資詐取財物。

此外，魏萬龍並對外宣稱將釋出所持有新加坡長江控股公司10％ 股份，共分為100單位，每單位新加坡幣7萬元，認購者可在認購日次日起算1年期滿後要求魏萬龍加價15％買回、2年期滿後則可要求魏萬龍加價40％買回、3年期滿更可要求魏萬龍加價80％買回，誘使投資人投入資金，並給付與本金顯不相當的紅利、利息或其他報酬。

檢調發現，2018年到2020年間共有約292名投資人誤信新加坡長江集團確實有購買、開發大克佩爾島，且長江玉幣可在大克佩爾島、我國實體店面及線上平台使用，有大幅增長價值空間等不實訊息掏錢投資，詐騙並非法吸收款項共計3億8131萬餘元。

魏萬龍及新加坡長江集團台灣分公司前顧問吳阮弘在日前離境，檢調將再擇期傳喚。

(中時 )