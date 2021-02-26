歐股周四開高走低。較高的公債殖利率以及美國股市的波動，抵銷了歐元區經濟經濟復甦信心；另渣打銀行和Anheuser-Busch的疲軟獲利，也對股市施加了壓力。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌1.48點或-0.36%，為411.73點。歐元區和美國公債殖利率的上升，對歐股主要部門造成壓力。

受到工業、服務業、消費者樂觀信心推動，歐元區二月經濟信心上升超過預期；然此亦將推高通膨預期；高通膨預期在近幾周也推進了公債殖利率的上升。

健康照護股、公用事業，其它日用品股下跌。然大宗商品相關部門則追蹤了原油價格和基礎金屬價格而上揚，成為歐股表現最佳部門。

美股科技股在周四的獲利了結，在歐股尾盤影響到相關個股表現。

雖然歐股指數的表現至今仍落後於美國標普指數，然根據路透最近對基金管理人的調查，其預測認為企業獲利的彈升，將讓歐股在2021年底前來到史上最高點紀錄。

渣打銀行在公布去年獲利減半之後，股價在英股跌6.2%。

全球最大酒釀集團AB英博集團(Anheuser-Busch InBev)跌6.2%；即使該集團報出優於預期的季度核心獲利。

拜耳跌6.4%；在北美農業市場激烈競爭下，該化學集團第四季核心獲利下滑。

包括天然氣等的鋼管線製造商Tenaris大漲13.7%，為歐股表現最佳個股；由於鑽探活動加速，該公司上季銷售大增。

此前被嚴重作空的法航/荷航集團上漲2%；交易員表示，軋空和空頭擠壓正在推動股價上漲。

(時報資訊)