根據周四向伊利諾州地方法院提交的文件，中國字節跳動公司（ByteDance）已同意以9,200萬美元就一項集體訴訟案達成和解，以解決一些美國抖音（TikTok）用戶提出的數據隱私權索賠要求。

字節跳動旗下的短片應用程式抖音在美國擁有超過1億用戶，在歷經長達1年多的爭訟後，已同意與美國用戶和解。

抖音周四表示：「雖然我們並不同意這些指控，但與其繼續纏訴下去，我們更希望將精力集中在為抖音社群建立安全愉悅的體驗上。」

該和解案仍待法院批准。

這個由部分美國用戶提起的集體訴訟案，指控抖音app滲透到用戶的設備中，並取用包括生物識別數據與內容等廣泛的隱私數據，且被告利用這些數據追蹤與描繪用戶，以進行廣告鎖定與賺取獲利等目的。

根據法院文件，在經過專家就抖音原始碼進行內部檢視與多方面的調解努力後，美國用戶與字節跳動達成了和解協議。

不過抖音在美國的訴訟挑戰尚未完全落幕，在華盛頓，聯邦貿易委員會與美國司法部針對抖音未能履行2019年簽訂、旨在保護兒童隱私的協議之指控，正在進行調查。

(時報資訊)