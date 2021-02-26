不確定因素增，周四歐美原油期貨漲跌互見；儘管美國原油產量，因受嚴寒風暴干擾而大幅下降，但隨著德州煉油廠逐步重啟生產，加上石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)即將召開產量會議，有意從4月起，每日增產50萬桶，致不確定因素增加，終場油價錯綜。

分析師表示，沙烏地阿拉伯即將終止在2月時，自願減產100萬桶/日的行動，部分原因來自於原油價格近期大幅上漲，激勵著生產商恢復生產的情緒。同時，美國聯準會(Fed)保證利率將在一段時間內維持在低位，幫助支撐油價，提振投資人風險意願；其中美國原油漲幅0.5%，倫敦原油跌幅0.2%。

美國NYMEX-4月輕質原油期貨上漲0.31美元，報每桶63.53美元；3月熱燃油維持平盤，報每加侖1.91美元；3月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖1.89美元；倫敦ICE-4月布蘭特原油期貨下跌0.16美元，報每桶66.88美元。(商品行情網)

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