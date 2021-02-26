2021穿越時空-懷舊電玩展」228連假開跑！地點在台北市南港區忠孝東路七段359號 CITYLINKB棟，由台北六福萬怡酒店攜手舊遊戲時代舉辦的此一展覽，由FUN LAB六福藝創中心總策畫，以創新媒合平台理念出發，串接SNK、Ubisoft、唯晶科技等知名遊戲品牌，規劃五大展區共四大闖關遊戲，由專人帶領消費者重溫拳皇、魔獸系列、刺客教條、聖女之歌等經典遊戲，只要報名「超時空歷險闖關導覽」，即免費贈Fun2 Studio 方兔工作室提供之「XR童樂會體驗」與時空歷險包，展覽同步免費開放至3/14日止。

此外，於2/28日和3/1日二天舉辦的限定「極限放肆玩Party」亦全日免費入場，無須預約，隨到隨玩，角逐極限放肆玩Party積分賽冠軍者，更可獲得台北六福萬怡免費豪華客房住宿券，連假到《2021穿越時空-懷舊電玩展》可以爽玩並有機會爽住。

2/28至3/14展出的《2021穿越時空-懷舊電玩展》，開放免費入場參觀以「時空歷險」為主軸呈現的1980-2000年各式經典主機、街機與遊戲，另每日安排由導覽人員帶領民眾進五大專題展區進行的「超時空歷險闖關導覽」，民眾可以特惠買一送一方案報名，只要399元購入即贈「XR童樂會體驗」票券一張，過程中享有華碩ROG3手機建置的AR遊戲體驗，並導賞首次公開亮相的聖女之歌畫冊、樂譜，與超過20位資深藏家提供近300件的珍藏品，包含SNK拳皇不知火舞模型、魔獸拉格納羅斯樂高雕像、Ubisoft刺客教條立像、拳皇初代至今歷代視覺圖、200件魔獸世界展品與72本絕版漫畫、市面上絕無僅有的魔獸世界創作木作兵器、退役伺服器與公仔等，引導參加者逐一解開「超時空歷險闖關」的謎，闖關成功將獲得驚喜包（含特製遊戲聯名啤酒和驚喜小禮）。

由Fun2 Studio方兔工作室提供的台灣自製4款最新XR-特殊虛擬實境遊戲-太空飛梭、要塞守護者、可愛動物園、外星戰機，配有佐臻AR眼鏡、光子樹遊戲頭盔、雷蛇電競筆電、EPSON高階投影機、與華碩ROG3手機等全套最新道具設施，打造出兼具文創、科技與童趣的異想世界，共創年輕世代與家長的新玩樂模式。

「極限放肆玩Party」限定於2/28和3/1二天，主打各式主題街機與家機任你玩到爽，自上午11點開放入場起至下午5點無需事先預約，隨到隨玩（因應疫情場內控制150人次內），另設有魂斗羅、俄羅斯方塊、瑪利歐三款遊戲累計積分排名賽，等你來角逐冠軍，積分最高者可獲台北六福萬怡酒店豪華客房住宿券一張；其他大獎則有Just Dance市值500元的限量小公仔。場內定時推出主題活動，內容精彩豐富，特別安排格鬥國手挑戰賽、遊戲電影輪播、Cosplay同樂會、電玩名人對談，2日皆有不同驚喜，玩家來現場不愁沒機會大顯身手。

即日起民眾可線上或現場報名展覽活動，展期內只要憑懷舊電玩展票根或出示電子憑證，即可享敘日、粵亮、The Lounge大廳酒吧餐飲消費85折優惠；另可選折扣後4,200元的「懷舊電玩住房」優惠，入住即贈雙人自助早餐，以及「超時空歷險闖關導覽」或「XR 童樂會體驗」門票任選2張。因應防疫，民眾欲參與展覽活動，鼓勵事先上網報名（參以下活動資訊），或可隨時關注台北六福萬怡酒店與FUN LAB六福藝創中心粉絲頁相關訊息。

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