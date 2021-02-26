科思創在2020下半年，取得收穫且表現強勁。儘管第四季度的市場表現非常亮眼，仍無法完全抵消前六個月因疫情爆發所造成的業務大規模下滑，2020年集團核心業務銷售量比去年下降了5.6％，集團銷售總額也同比下降13.7％，至約107億歐元。藉由實施大規模成本撙節措施，科思創成功將稅前息前折舊前攤銷前利潤（EBITDA）同比降幅控制在8.2％，2020年EBITDA約為15 億歐元，符合預測。稅後淨利達4.59億歐元、年減16.8%，自由營運現金流量（FOCF）則增至5.3億歐元、年增12.1％。

科思創執行長施樂文博士（Dr. Markus Steilemann）表示，我們成功地度過這非常特殊的一年，並始終保持行動力。我們透過採取各項措施來保護員工，保持供應鏈的運行，並繼續增強流動性。因此我們在2020會計年度能夠積極追求策略目標。我們確定以實現「完美閉環」為循環經濟為願景，並宣佈收購帝斯曼的樹脂和功能材料業務，從而朝這個方向邁出了重要一步。 2020 年，科思創宣佈實現「完美閉環」為目標，為達成這一長期願景，並將循環經濟融入所有業務活動，公司決定將重點放在四個領域：替代性原材料、創新回收利用、聯合解決方案和可再生能源。

科思創財務長陶鵬飛博士（Dr. Thomas Toepfer） 解釋，科思創之所以能取得強勁的業績表現，歸功於他們早期所採取的決定性措施。在年中需求大幅度復甦的狀況下，他們在下半年重返成長軌道，盈利幾乎達到去年之水準。在一個仍然充滿不確定性的環境中，我們始終保持成本撙節之意識，並持續提升效率。

為更好地應對新冠疫情並確保流動資金的儲備，科思創於去年實施了多項額外的成本撙節措施。公司由此在短期內共省下3.6億歐元。2018年啟動名為Perspective的增效計畫，也為公司於2020會計年度省下1.3億歐元，並在年底如期圓滿告捷。

科思創更於2020年推行了多種類型的融資措施，在融資過程中，公司盡可能地將金融工具與其永續性發展績效相結合，例如2020年3月簽署的25億歐元銀團貸款與環境保護、社會參與、公司治理（ESG）評比掛鉤，科思創在ESG方面表現越好，其信用貸款的利率就越低。

為了實現完美閉環的明確目標，以及應對不斷變化的市場環境，科思創對其企業策略進行了調整。這項工作的核心是加強客戶導向和永續性成長，2021年7月1日起，科思創將引入全新量身定制的公司架構進行業務管理，該架構包含七個業務實體，以更好地應對客戶需求和市場競爭環境。今後，公司業務將區分為兩大領域，即功能材料、解決方案和特殊化學品。

功能材料方面，該領域將形成一個單獨的業務實體，包括標準聚碳酸酯、標準聚氨酯原料和基礎化學品。解決方案和特殊化學品領域將由六個新的業務實體組成，包含定制化聚氨酯、塗料和黏著劑、工程塑料、特殊薄膜、彈性體和熱塑性聚氨酯。

科思創根據客戶需求持續調整其產品線和技術，同時也將更加注重以盈利的方式來實現永續發展。公司在未來進行投資、收購和研發活動時，將更嚴格地參考永續發展之標準，作為朝向循環經濟轉型的一部分，科思創也在積極擴展其循環性之產品組合。

科思創預計其核心業務銷售量將於2021財年增長10％至15％，其中約6個百分點的成長，將由針對帝斯曼樹脂和功能材料業務的收購為貢獻。此外，科思創預計其自由營運現金流量為9億至14億歐元，已動用資本回報率將處於7％至12％。公司預計2021年EBITDA為17億至22億歐元，其第一季度EBITDA預計為7億至7.8億歐元。

2020年第四季度集團的核心業務銷售量比去年同期增加了1.7％，得益於銷售價格的提高，集團銷售總額增長5.0％至30億歐元。2020 年第四季度EBITDA為6.37億歐元，比去年同期翻倍成長。稅後淨利從去年第四季度的3,700萬歐元大幅攀升至3.12億歐元，第四季度的自由營運現金流量也成長了19.4％至3.94億歐元。

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