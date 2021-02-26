大陸歌手華晨宇先前爆出和張碧晨育1女，2人互動成為外界關注焦點，而由於華晨宇是圈內出名的富二代，連吃早餐都可以花費上萬元，因此爆出張碧晨願意當未婚媽媽，目的就是想嫁入豪門，而男方最近不但有新歡，還付了2億人民幣（約8.6億新台幣）當安家費，據傳就是不想讓張碧晨入家門。

華晨宇遭粉絲爆料，儘管官方聲稱他單身，但其實早有新歡，對象還是《明日之子3》的學員樊博藝，2人在2019年10月就曾同遊日本，且過去樊博藝還曾PO出疑似華晨宇家中擺設的照片，宣示主權意味濃厚，還有娛樂記者指出，2人交往後，華晨宇就常帶著小女友到處飛出國工作，在爆出有孩子後，小女友更是吵著要名分。

華晨宇被爆出新歡是樊博藝。(圖/翻攝自微博)

由於華晨宇家族成員經營礦山企業，家族資產逾百億，他在大學時期早已用大黃蜂代步，華晨宇還曾發文曬過高檔早餐，主餐是高級西冷牛配紅酒，甜點則是頂級燕窩加高檔雪糕，就連餐具都價值不菲，而他在北京的住處也被挖出，光是客廳的平面電視就價值60萬元人民幣（約260萬新台幣）。

華晨宇曾曬出自己的高檔早餐。(圖/翻攝自微博)

因此網路上又流傳一說法，張碧晨原本是想藉女兒逼婚，但華晨宇不想被婚姻綁住，2人才會協議在無婚姻的狀態下共同撫養2歲女兒，而男方為了安撫前女友，還付了大筆安家費，才能繼續保持單身人設，消息曝光後，網友也忍不住怒批，「本來很欣賞華(晨宇)，單純勤勞又有才華，現讓人失望」、「新生代渣男」。

(中時新聞網)