鐵路警察李承翰遭鄭男刺死殉職，二審判決大逆轉改判鄭17年徒刑，李母張秀珍說，勉強可以接受，至少較能給兒子、老公及社會交代，一審判無罪實在無法接受；李母強調，如不是一審判無罪，她先生也不會鬱卒而死。有「藍營女戰神」之稱的國民黨立委葉毓蘭則質疑，總統蔡英文推動的司法改革，若仍讓民眾停留在「一審重判、二審對半、三審豬腳麵線」的觀感，民眾將失去對司法的信任，必須將此做為案例，制定一個妥適的量刑標準。

葉毓蘭在臉書發文表示，李承翰案二審判決雖然未和一般殺警案判處死刑或無期徒刑，如同李母所言，只要不是無罪判決，可以勉強接受；如果當初一審法官能做出一樣的判決，或許李父就不會因此抑鬱而終。

葉毓蘭質疑，蔡英文推動的司法改革，如果仍是讓民眾停留在過去「一審重判、二審對半、三審豬腳麵線」或是「一審無罪、二審重判、三審又是豬腳麵線」，這樣判決來來回回，會讓民眾失去對司法的信任。葉強調，雖然法官審判獨立，量刑不受他人拘束，但有時會出現類似案件、刑度卻有天差地別的情形，所以未來在司法改革上，必須將李承翰案做為案例，制定出一個妥適的量刑標準，找回民眾對司法的信心。

不僅如此，葉毓蘭也呼籲，第一線警察在面臨社會上很多的思覺失調症患者時，常常處於攻擊的風險中，她認為警政署應該積極的與衛福部合作，辦理專業的講習，讓警察同仁執勤前，能更瞭解這些患者會有哪些症狀，做好保護自己的準備，不要讓李承翰白白的犧牲了。

此文一出，網友迴響熱烈，紛紛留言：「無罪判決只要是有良心的台灣人，絕對不接受」、「支持鞭刑」、「絕對支持鞭刑，但民進黨政府現立院人多，又不修法，只好繼續縱容離譜的刑罰制度，和愛輕判、亂判的法官了吧」、「正義之警，不如一思覺失調症者！可悲！」葉毓蘭也親自回應，再度加碼抨擊蔡英文：「蔡總統說好的司法改革卻改成這樣……犧牲無辜的第一線執勤的警消。」

(中時新聞網)