彰化縣環保聯盟、彰化縣醫界聯盟等10幾個團體，在人來人往的彰化火車站前廣場發起「公投簽署搶救桃園藻礁」。（吳敏菁攝）

全台碳排第一大戶台電為擴建大潭電廠，民進黨將「珍愛藻礁公投」與「重啟核四」畫上等號，讓環團心寒、憤怒。對此，行政院長蘇貞昌今先把責任推向前朝說，蔡政府是把馬政府匡列230公頃的面積刪減9成多，避開藻礁、保護藻礁；接著說，為了停止燃煤發電，這是非常不得已的抉擇，還請國人同胞支持。

中油規劃在桃園觀塘、台灣唯一藻礁區精華地帶，設置第三天然氣接收站，以供應全台最大天然氣電廠大潭電廠的用氣，引發環保團體抨擊破壞生態，遂發起「珍愛藻礁公投」。由於連署進度緩慢，國民黨、民眾黨、時代力量，接連表態支持環團訴求，動員協助連署，但旋即引來民進黨指控藻礁公投連署是為了掩護重啟核四。

中油、經濟部近日也發布新聞稿，強調第三天然氣接收站已避開藻礁。但珍愛藻礁公投工作小組指出，觀塘工業港開發範圍的下方就是藻礁生態系；且根據觀塘工業港環評資料更載明，「本計畫區浚挖範圍皆有礁岩覆蓋，礁岩厚度自0.4~1.2m不等」，代表中油、經濟部說法是在誤導大眾。

儘管環團提出證據，直指第三天然氣接收站的開發，仍將侵害藻礁區，但蘇貞昌今赴立法院備詢前，面對媒體詢問，仍刻意迴避環團的質疑。

蘇貞昌表示，看到年輕人注意到環境的問題，這是台灣很可貴的現象，而蔡政府也非常重視環保，並盡力保護藻礁，才會基於這樣的原則，把馬政府時代匡列的230公頃面積，大幅刪除9成多，避開藻礁、保護藻礁。

蘇貞昌說，此舉是要用天然氣代替燃煤，以求早一天停止燃煤發電、減少碳排放，這是非常不得已的抉擇，還希望國人同胞支持。

蘇貞昌說，他會請相關部會把詳細的資料讓外界知道，大家就會比較了解，蔡政府是基於國家、民生而必須有這樣的作業。

(中時 )