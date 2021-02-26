DeMarcus Cousins has cleared waivers and is free to sign with any NBA team, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 25, 2021

考辛斯即將淪落跟「甜瓜」安森尼同樣的窘境了嗎？根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞26日爆料，剛被火箭宣告釋出的考辛斯，目前已經結束48小時澄清期，現在可跟任何NBA球隊簽約，問題是到現在仍然還未傳出哪隊要他的消息。

儘管根據《ESPN》薪資專家馬克斯補充爆料，由於快艇、公鹿兩隊受到薪資空間限制，恐怕沒辦法跟考辛斯簽約，其他球隊都可宣告簽下他，可是本季場均9.6分、7.6籃板與2.4助攻的考辛斯，暫時仍未傳出打算跟哪隊簽約的謠言。

先前在查拉尼亞爆出火箭即將跟考辛斯分道揚鑣之後，他的前東家湖人一度傳出有興趣招募，畢竟當前湖人因為「一眉哥」安東尼戴維斯腿傷至少缺席到全明星賽後，沒想到如今卻變無聲無息，甚至也在考慮簽他的熱火，突然也沒聲音了。

至於火箭釋出考辛斯理由有點瞎，先前謊話連篇的火箭總教練西拉斯表示，因為球隊想朝好的方向前進，所以才把考辛斯合約轉為保障合約後才釋出，「我們只是想讓考辛斯擁有最好去處與待遇！」看來火箭最近會吞9連敗，就因有這種只會出嘴巴的教練。

(中時 )