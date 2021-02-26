大林慈濟醫院防疫資訊系統甫獲國家品質標章認證，25日獲得聯電與鼎眾聯手捐贈三台紫外線消毒機器人，為降低院內感染風險再添利器。院長賴寧生在捐贈儀式中致謝，並允諾固守防疫第一線，提供民眾安全無虞的醫療服務。

紫外線消毒機器人的聯合捐贈儀式在醫院大廳舉辦，聯電由人資長陳進雙代表捐贈兩部，而研發消毒機器人的鼎眾董事長江春松捐贈一部。院長賴寧生說，將善用紫外線消毒機器人，更有效地提高消毒的效率，減輕醫護日常消毒工作的負擔。

聯電董事長洪嘉聰表示，「從去年疫情爆發開始，聯電即在第一時間伸出援手，率先捐贈紫外線消毒機器人予台北慈濟醫院，有鑑於南部醫療資源較匱乏，此次願意再捐贈二台紫外線消毒機器人予大林慈濟醫院，透過醫療級高階滅菌設備，實質提升院內防護等級。我也很高興看到在聯電拋磚引玉下，發揮了正能量的漣漪效應，我們的協力廠商鼎眾也一同來響應，共同守護我們可愛的家園及民眾健康，讓愛的漣漪從北到南持續擴散。」

江春松董事長指出，從疫情爆發至今，聯電已捐出近10部之消毒機器人給各界醫院。身為慈濟多年的醫療顧問，此次受到聯電洪董事長的善舉感召，鼎眾為醫療設備商責無旁貸，應當共同響應捐贈，這次更是感受到由醫院、大企業及醫療製造商共同發心立願的聯合力量，證嚴上人說「願有多大，力量就有多大。」，我相信這股力量不僅能為台灣醫療防護網盡一份心力，亦是企業聯手推廣社會公益的最佳實踐。

聯電致力於公司營運成長外，藉由社會公益活動的參與及志工文化的推廣，鼓勵員工從事公益，並致力平衡社會資源不均的狀況；鼎眾（Mediland）為台灣重要的醫療設備製造商，此次共同捐贈的Hyper Light超紫光滅菌機器人為2015年亞洲首創，運用高能量UVC光進行環境滅菌消毒的消毒系統，相信將能協助醫療院所提升感染防控的效率。

台灣醫療走過2020艱辛挑戰，守護雲嘉地區的大林慈濟醫院善用資訊科技，開發讓醫療界經驗的快速病變資訊系統，從大門到病房構築完整的防疫網絡，今年初更獲得SNQ國家品質標章及戰疫特別獎。醫療團隊的努力並不孤單，兩家知名企業聯手捐贈防疫設備，建立攜手防疫的好典範。

(工商 )