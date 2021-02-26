NVIDIA宣布推出適用於GeForce RTX 3060 GPU的最新GeForce Game Ready驅動程式。最新的驅動程式支援《先遣戰士》遊戲展示、《仁王2完全版》及《騎馬與砍殺2：戰旗領主》NVIDIA DLSS技術、《虹彩六號：圍攻行動》測試伺服器上的NVIDIA Reflex，以及為25款最新遊戲加入全新GeForce Experience一鍵最佳化遊戲設置的設定檔。

全新GeForce RTX 3060：最極致的遊戲體驗購得明日上市之GeForce RTX 30系列最新成員GeForce RTX3060的玩家，當然會想要擁有這個驅動程式。GeForce 3060 GPU的光線追蹤效能是GeForce GTX1060的 10倍、光柵效能則是GTX1060的2倍。對於過去幾代的遊戲玩家來說，全新的GeForce RTX 3060在效能方面可謂大幅升級，玩家們可以享受到快速的畫面更新率、高逼真度繪圖畫面，以及光線追蹤、NVIDIA DLSS及NVIDIA Reflex這些被用於最新、最熱門遊戲大作的革新技術。

遊玩《先遣戰士》、《仁王2》等遊戲的最佳體驗這款驅動程式也讓玩家在觀看全新《先遣戰士》展示內容時，能夠獲得最佳體驗。《先遣戰士》是一款由Square Enix與People Can Fly共同推出，備受玩家期待的單人與團隊合作科幻角色扮演射擊類遊戲，將於4 月1 日上市。

在這款驅動程式內同樣能見到在《仁王2完全版》與《騎馬與砍殺2：戰旗領主》兩款遊戲中支援NVIDIA DLSS技術，還能在《虹彩六號：圍攻行動》公測伺服器上體驗NVIDIA Reflex。

GeForce Experience的一鍵最佳化設定（OPS）功能，可以立即為系統硬體設置出最佳的遊戲設定值，並提供流暢且絕佳的遊戲體驗。

(工商 )