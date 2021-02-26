投資人擔憂通貨膨脹下，美國等國家公債殖利率攀高，華爾街股市遭遇亂流，影響所及，東京股市日經指數今天開低走低，重挫逾3%。

日經225指數早盤下跌3.03%或913.44點，來到29254.83點；東證一部指數下挫2.28%或43.98點，來到1882.25點。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）資深分析師史垂克蘭（Tapas Strickland）表示：「股市開始對升息展望和科技類股帶領的損失感到憂懼。」

美股今天收盤重挫，道瓊工業指數下挫1.8%至31402.01點，由前一個交易日創下的歷史高點拉回。

岡三網路證券公司（Okasan Online Securities）資深策略師伊藤嘉洋（Yoshihiro Ito）表示：「投資人受美股重挫影響，日本股市賣壓沉重。」

美元走堅，亞洲匯市早盤1美元兌106.35日圓，相較紐約匯市的1美元兌106.25日圓，以及東京匯市昨晚的105.89日圓。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1100226

(中央社)