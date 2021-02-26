蘇貞昌、陳時中赴立院提出疫情、疫苗專案報告

立法院新會期今開議，行政院長蘇貞昌將就疫苗採購、百億養豬產業基金等相關事項進行專案報告與備詢。不過，蘇貞昌在報告中仍稱「武漢肺炎」，只是在後加註英文「covid 19」。顯然對外界批評，仍不為所動。

蘇貞昌今（26日）赴立院報告，一開始便稱「今天蘇貞昌應邀就『武漢肺炎（covid 19〉』篩檢疫苗準備，及百億養豬產業基金相關事項專案報告並備質詢，深感榮幸」。

接著，針對台灣疫情，蘇表示過去一年多來，全世界遭逢「武漢肺炎（covid 19〉」肆虐，到今天已有超過1億1千萬人確診，超過250萬人死亡，單美國就超過50萬人，遠遠超過美國第一次、第二次世界大戰，及越戰陣亡的總人數，許多國家鎖國封城，禁制5個人以上的集會，只有台灣可以正常生活。蘇貞昌更表示，回顧過去，台灣人生死與共，同舟一命的精神，讓台灣防疫有目共睹，成為全世界最安全的國家。

中廣董事長趙少康日前批評蘇貞昌稱「武漢肺炎」是歧視，讓兩岸難對話，行政院秘書長李孟諺受訪時回擊，強調非歧視，是一開始發現疾病時約定俗成的名稱，勿過度渲染。

蘇貞昌23日受訪時更笑稱，這根本是歪樓，講武漢肺炎是因為起源於武漢，有利於辨識而已，就像後來出現像變種病毒稱英國變種病毒；就好像德國麻疹、日本腦炎等也是同一道理，不涉及任何評價，只是利於辨識。

對於蘇貞昌的說法，在野立委都不認同，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，新冠肺炎是經過WHO命名，既然已經確定，不了解蘇院長堅持的原因，希望疫情面前大家平等，不要有政治計算，能夠統一使用新冠肺炎的名稱。藍委賴士葆23日也透過臉書表示，美國總統拜登都已經說不要對新冠肺炎用歧視的語言，總統蔡英文改了，但蘇貞昌到現在還在講武漢肺炎。

(中時新聞網)