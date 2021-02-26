38歲大陸女星黃聖依過去演出《功夫》被封為「星女郎」之一，2007年她嫁給CEO楊子，生下兩個兒子。最近她和老公、婆婆上《婆婆與媽媽》分享豪門媳婦日常，可見黃聖依一改先前小公主人設，在節目中體貼幫婆婆洗澡，讓楊子跟婆婆都十分感動，引發網友討論。

黃聖依早年便和身家超過台幣60億的巨力集團副董事長兼執行總裁楊子傳交往，但兩人一直未證實，直到楊子父親過世，黃聖依帶著兒子披麻帶孝出現喪禮，才證實兩人早結婚。近年黃聖依和楊子常大方曬恩愛，2018年上節目《媽媽是超人3》分享生活，可見楊子母親為了寵孫子，還在家中打造了專屬遊樂場、滑雪場，富裕程度讓人難以想像。

楊子母親在節目中洗澡，起初不願讓黃聖依幫忙。（圖／翻攝自Rabbit每日爆料微博）

最近黃聖依一家又上節目《婆婆與媽媽》，最新一集中，楊子的母親打算洗澡，黃聖依頻問需不需要幫忙，楊母雖說沒問題，仍讓黃聖依十分操心，在門外猶豫了許久最後還是決定進去，擔心婆婆跌倒，婆婆見她來了雖然逞強要黃聖依離開，最後還是乖乖在媳婦陪伴下完成洗澡，黃聖依強調：「妳（婆婆）就當作我不存在就好了」。

黃聖依因擔心決定幫婆婆洗澡。（圖／翻攝自Rabbit每日爆料微博）

見媳婦與媽媽相處和睦，楊子先是打趣說：「正經八百搓上澡了這兩人」，之後又對媽媽稱讚黃聖依說：「這種兒媳婦真的是很難得」，楊母也欣慰表示：「值得表揚，太開心了」，黃聖依則一臉害羞，受訪時說：「之前沒有這層接觸的時候，我還是覺得有些陌生感，畢竟年紀在那以後，就是妳還是應該站在她的立場上為她真正的去考慮她的需求，這樣才能更好的去盡孝」，見此，網友回應：「如果我婆婆對我好，我覺得我可以」、「能和婆婆關係這麼好真好」、「我可能接受不了」、「如果婆婆對我好的話當然可以接受，愛都是相互的」、「家裡有皇位，肯定要把太后伺候好了」。

楊子和媽媽讚揚黃聖依孝順。（圖／翻攝自Rabbit每日爆料微博）

(中時新聞網)