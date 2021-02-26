北市中山警分局官警包庇色情案，台北地檢署26日偵結起訴涉貪員警及行賄酒店業者，員警李功華、陳俊安等2員警夥同其他員警按月向轄區業者索賄，目前查獲多名員警收受犯罪所得494萬元，依違反《貪汙治罪條例》違背職務收賄罪起訴2名員警，違背職務行賄罪起訴曾小琪等業者。

不過，目前北檢偵辦中山分局員警收賄案，仍有陳彥安、涂維廉、張寧等員警在押，案情及犯罪所得將持續擴大。

檢察官並痛批李、陳等2員警，已領取國家俸祿卻仍向酒店業者收賄，在各自擔任責任管區員警期間，自甘配合業者而未落實取締，嚴重掏空警察職權，罔顧警察職業尊嚴，犯後還失口否認毫無反省之意，請求法院從重量刑。

檢調偵辦中山警分局中山一派出所官警集體包庇色情案，源於2017年間，檢方指揮移民署查獲「立邦酒店」勾結人蛇，媒介東南亞、中國女子來台賣淫後，經深入追查後，陸續搜索約談，追出員警集體貪汙案。

檢調在去年10月28日查出，2名時任中山一派出所的員警陳俊安、李功華，自2013年至2017年按月向轄區的888卡拉OK、嘉麗寶酒店業者索賄上百萬元，接受喝花酒招待、包庇業者經營色情，涉嫌貪汙，經搜索約談後，向法院聲押禁見陳、林2警及嘉麗寶酒店集團業者獲准。

去年11月19日，檢調再度發動搜索「嘉麗寶」股東游岳羲、會計莊靖華住處，並將2人約談到案，2人涉嫌自2011年到2016年向管區員警行賄，請求包庇不被取締媒介色情交易，依違反《貪汙治罪條例》行賄罪聲請羈押禁見獲准。

北檢除起訴員警李功華、陳俊安，還起訴了游岳羲、莊靖華、曾小琪、曾筠心、林琪、余沛樺、劉秀惠、呂振世、鄭雅文、李政忠等10名業者。

(中時新聞網)