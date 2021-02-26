台積電在全球晶圓短缺中展現影響力與話語權，美國之音指出，美國市場有約65%晶片要靠台積電供應，但最大問題並不是過於依賴單一公司，而是這家公司處於地緣政治戰略熱點上，必須確保中共不會控制世界上最重要的晶圓製造商，並暗示美國可能因此須要考慮台灣安全不被北京當局統一。

報導介紹，台灣在全球晶圓代工市場占比65%，位於新竹的台積電又占台灣產能大半，也是全球最大和最好的晶圓製造商，擁有最先進的7奈米、5奈米製程技術，正在籌備3奈米量產，在2奈米研發也取得突破，蘋果(Apple)的iPhone、亞馬遜(Amazon)的雲端運算、輝達(NVIDIA)的GPU(圖形處理器)，甚至F-35戰鬥機都用得到台積電所製造晶片。

根據其他外媒報導，台積電主要、事實上也可能是唯一競爭對手三星要再10年才追得上，而中國大陸最好晶圓製造商中芯國際去年才剛完成14奈米量產，該製程是台積電5年前的水準。

美國在1990年代曾是晶圓製造主力，占全球市場37%，但現在只有12%，品質與技術也跟不上台積電。谷歌(Google)前CEO施密特(Eric Schmidt)23日在國會聽證會說明時，表示：「如果你想生產領先的硬體產品，也是美國需要生產的，你可能需要一家台灣晶片供應商，那就是台積電，它們的產品快得多，也好得多。」

阿肯色州共和黨籍參議員卡頓(Tom Cotton)說：「我們對於台積電依賴很大，但是台積電相對於中國，脆弱性也很大。我們現在談的是一個國家可能會遭到中國的直接打擊。中國想用武力強行佔領。這就是為何台灣對美國人來說不只是一個戰略和道德問題，我們還要確保中共不會控制世界上最重要的晶片製造商台積電。」

美國智庫ITIF(資訊技術與創新基金會)全球創新政策部門副總裁伊澤爾(Stephen Ezell)說：「風險不是完全依賴一家公司本身，而是依賴一家陷入戰略熱點中的公司。雖然台積電是偉大的創新者，也是可靠夥伴，但是風險不在台積電，更多是戰略方面的。」

美國之音指出，台積電已被捲入美中競爭之中，並提及去年由於美國禁令該公司切斷對華為先進製程晶片供應，以及在亞利桑那州設先進製程晶圓廠，並由美國政府補貼，可能生產軍用晶片，2024年投產，不過沒有提到台積電1月表示將於南京擴產成熟製程。

(中時新聞網)