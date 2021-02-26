去年12月31日苗栗縣政府環保局核准坤輿事業廢棄物掩埋場試運轉，但居民擔心廢棄物掩埋接近地下水層，萬一不透水層破裂，廢棄物就泡在地下水裡，苗栗鄉親上午在時代力量立委陪同下向監委田秋堇陳情，希望縣府撤銷興辦計畫及試運轉許可。

時代力量立委邱顯智呼籲監察院硬起來，這是非常明顯的縣府違法失職，希望監察院給予監督，不要縣府一方面告訴大家苗栗好山好水，一方面又違法把掩埋廢棄物場所設置於地下水源區，還同意試運轉。

反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會長陳清鑫表示，過去前縣長傅學鵬及劉政鴻任內，坤輿提了14次申請，縣府皆未同意，但現任縣長徐耀昌卻在第二任期沒有連任壓力下同意試運轉，有失職及圖利業者不當獲利之嫌，而且據估計，利益高達60億元。

時代力量立委陳椒華也說，坤輿的興辦計畫書不僅牴觸「水土保持技術規範」沈砂池不得小於250立方公尺規定；也違反「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」；以及「非都市土地申請變更為公民營廢棄物清除處理機構使用之興辦事業計畫審查作業要點」等規定。此外，計畫書還涉有多項偽造文書問題，隱暪地下水位極高事實、以及隔離綠帶寬度不足、排水放流池的同意使用書造假，縣府同意試運轉，後果不堪設想。時代力量立委王婉諭也批評，坤輿規避環評，縣政府環保局明顯涉及瀆職及圖利。

(中時 )