國民黨力推「反萊豬」、「公投綁大選」雙公投案連署，國民黨表示，今天這兩項公投連署有望突破70萬份，創下2017年《公投法》修正以後，以最短時間達成最高連署份數的紀錄，顯然反對蔡政府進口萊豬政策的民怨並未停歇，另由環團發動的「珍愛藻礁」公投第二階段連署即將截止，國民黨呼籲關心生態永續的民眾支持該連署。

國民黨文傳會主委王育敏表示，國民黨自1月9日起發動「反萊豬」、「公投綁大選」，截至昨天下午4點止，「反萊豬」公投案達到69萬1398份、「公投綁大選」公投案達到67萬4497份。

國民黨組發會主委李哲華說，這兩項第二階段連署得到民眾熱烈迴響，在短短50天內將突破70萬份，這也是2017年《公投法》修法以來，打破過去最高連署份數，代表民眾對蔡政府開放萊豬進口的強烈反彈。

李哲華說，接下來將全力做好彙整、造冊、嚴格檢查等工作，預計3月9日送交中選會，同時呼籲中選會秉持中立、客觀，儘速審查，切勿再有任何政治思維的干擾與阻礙，讓台灣人民能於8月28日順利行使應有的公民權。

另外，環團發動的「珍愛藻礁公投」第二階段連署即將截止，目前距離達標35萬份連署書還差22萬份，王育敏說，珍愛藻礁公投連署的時間不多，真的要急起直追，珍愛藻礁公投涉及生態永續，並不牽涉政治議題，呼籲民眾繼續參與珍愛藻礁公投。

(中時 )