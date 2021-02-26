今稍早台北101大樓籠罩在霧霾之中。（圖/讀者提供）

霧霾入侵大台北，101大樓不見了！這幾天霾害在中南部造成嚴重汙染，從昨日起開始北漂，北部空品因此陷入紅色警戒。氣象專家提醒出門務必戴口罩，更有醫師示警台灣每年有2萬人死於空汙，絕不能對空汙視而不見！

環保署監測資料顯示，永和、新北(樹林)、大里、西屯、二林、彰化、台南(麻豆)、東區林森路、嘉義、新港、新營、台南、安南、斗六地區所有族群應減少在戶外活動(紅色警示)，西半部敏感族群應減少在戶外劇烈活動(橘色提醒)。

氣象局今上午也持續發布濃霧特報，西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前馬祖持續有濃霧發生，能見度不足200公尺。在101大樓工作的女性上班族表示，101大樓外面從昨日下午就白茫茫一片，初時還以為是下雨，後來才知是霧霾危害，即使到了今天上午，附近能見度偏低。

天氣風險公司表示，台灣空氣這麼糟糕，是因為昨天台灣附近的環境風場顯著的偏東風，但在台灣海峽北部，由於地形產生一個背風的小窩流，把中部的空氣污染往北傳送，加上大氣穩定，又位於在鋒面的前緣，西北部沿海都有顯著的霧發展，從昨天下午開始北部就有很嚴重的霧加上霾，兩個合在一起發生，也持續到目前。

氣象專家彭啟明提醒，北部朋友要留意戶外的能見度較差，是顯著的霧霾現象，目前濃度仍高，但和昨天下午相比有減緩趨勢，外出時務必要戴上口罩，減少在戶外停留時間。胸腔重症醫師蘇一峰也在臉書上呼籲，台灣每年因為空氣汙染致死的人數達2萬人，改善台灣空氣汙染刻不容緩！

(中時新聞網)