港媒26日報導，香港中文大學學生會幹事會「內閣」成員日前多次涉嫌違反《香港國安法》散播港獨訊息，發布違法及失實言論。港中大25日晚發表嚴正聲明，指學生會的政綱內容有損大學聲譽，校方決定作出五大行動，包括要求學生會註冊為獨立社團或公司，自行承擔法律責任，誓與學生會「割席」。

香港《大公報》、《文匯報》報導，日前香港中文大學（港中大）學生會幹事會當選「內閣」成員「朔夜」，發表了一系列引起爭議的參選宣言，如抹黑《香港國安法》，諷刺中大「向政權低頭」云云。

對此，港中大25日發表聲明稱，學生會的政綱內容並不代表大學立場。校方曾在2月3日發出聲明，強烈反對「朔夜」發表的參選宣言及接受媒體訪問時發表的言論，事後亦與相關學生溝通，提醒其針對國家安全的言論，有可能違法。此外，學生會幹事會「內閣」成員對大學的失實指控，以及利用校園作為政治宣傳的平臺，不但違背了大學的宗旨，亦令大學聲譽受損。

港中大表示，由於該學生會幹事會經勸喻及提醒後並未澄清涉嫌違法及失實的言論，大學決定暫停為學生會代收學生會會費。此外，校方要求學生會註冊為獨立社團或公司，自行承擔法律責任，註冊方式與其他香港本地大學學生會及校友組織相同。校方亦暫停相關學生在校內不同委員會的職務，暫停為其提供行政與大學場地支援。大學將因應情況，在有需要時採取進一步措施。

港中大強調，大學絕不容許校園出現危害國家安全之事。若有學生作出煽動違法言論，大學將予以嚴厲處分，包括著令有關學生暫時停學或將有關學生開除。

香港教育政策關注社主席張民炳表示，近來學生會的言論涉及政治，有港獨的意向，未必代表大部分學生的意見，甚至乎是陷大學於不義。

香港教育局4日向學校發出通告，稱學校應加強防範和制止在校內進行違反《基本法》、《香港國安法》和香港法律的教學與活動，預防並處理政治或其他違法活動入侵校園，若出現違規行為要盡快跟進。

(中時 )