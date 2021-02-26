【現場直播】蘇貞昌、陳時中赴立院提出疫情、疫苗專案報告

新冠肺炎疫情仍未趨緩，外界關注我國疫苗取得情形。衛福部長陳時中今在立院備詢時，針對立委費鴻泰提問「如果AZ疫苗進來，你願不願意帶頭打？」陳時中回應，「只要符合預防接種組的先後順序，我就可以打」，讓費相當憤怒，質疑回覆不明快、不敢大喊「第一個先打」、丟臉；而針對疫苗到貨時間，陳時中的回應仍不明確，惹怒費鴻泰大喊「我要你下台」！

原先傳出月底可到手的COVAX 20萬劑AZ疫苗，至今消息不明。費鴻泰一開始就詢問陳時中，「可不可以跟我說明明確時間，到底何時打疫苗?」陳時中回應，「就是不明確，之前是說如果進來之後最快7天」，接著費質疑，「有歐洲的醫護人員不願意打AZ疫苗，好幾家媒體報導台灣醫護人員也不打，如果你進來了，醫護人員不願意打怎麼辦，之前說可以做選擇，那進來20萬劑幹嘛?」

費鴻泰接著問陳時中，「我想請教你一個問題，請你不要激動，如果AZ疫苗進來你願不願意帶頭打?」陳時中回應，「只要符合預防接種組的先後順序，我就可以打」，此話一出，費相當不滿地說，「不要講這麼多，醫護人員都質疑副作用太多，請問這是你批准進來，你願不願意帶頭打?」

面對陳時中回應，「就照先後順序，若問意願願意不願意的話，當然都願意啦！」 。費聞言大為不滿，怒批「你實在是不果決，指揮官帶領我們打仗，我跟你講，人家美國總統、副總統帶頭打，打一個安心，給老百姓看，AZ疫苗連醫護也不敢打，陳部長願不願意優先打?解除大家疑慮，結果講了半天，這種人當指揮官，別人先死，我不能，部長你真的有點丟臉！」

原先傳出月底可到手的COVAX 20萬劑AZ疫苗，至今仍收到確切訊息不僅如此，費鴻泰連珠炮式批評陳時中，「指揮官要有絕對權威、安撫所有人安定力量，不好的疫苗就不要進來，我們可以等，不要政治掛帥」。陳時中對此則竟「淡定」地說，「你可以等，沒有強迫你打」。

最後談到美麗島電子報董事長吳子嘉日前指陳時中在BNT疫苗採購案中說謊，但陳時中未正面回應，也拒絕向吳子嘉提告以正視聽，陳在會中再度澄清，「我自認清白，不必借外力表達清白，我對自己有信心」、「對我沒信心，那你(費鴻泰)可以告我」。費鴻泰此時火大說，「我幹嘛告你，我要你下台，這種官不適合坐在這位置」。

(中時新聞網)